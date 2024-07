Tre giovani musiciste faranno suonare il pianoforte appartenuto ad Arturo Benedetti Michelangeli

Il concerto pianistico di mercoledì 24 luglio porta la programmazione di "Linee" in un altro luogo iconico del Valmarecchia: il Palazzo Mediceo di San Leo. Anche in questo caso, la musica e il luogo hanno suggellato un incontro armonioso. Infatti, nelle sale del Palazzo è custodito il pianoforte appartenuto al grande Arturo Benedetti Michelangeli, uno strumento dalla storia importante che merita di essere valorizzato e fatto conoscere soprattutto ai giovani concertisti.

Il programma, curato dal Maestro Andrea Padova, docente del Conservatorio di Parma e concertista di fama, prevede la presenza di tre giovani pianiste che affronteranno brani di repertorio di Chopin, Mendelssohn, Bach e Beethoven.

Come in ogni appuntamento di "Linee che si incontrano fra musiche e luoghi", c'è sempre qualcosa in più rispetto a un semplice accostamento tra location e musicisti. C'è l'idea di declinare "l'incontro" anche su altri piani, come in questo caso: le mani delle giovani musiciste che si proiettano verso un promettente futuro, sfiorano, toccano, muovono gli stessi tasti sui quali un grande interprete del '900, forse uno dei più iconici, ha trascorso molte ore della sua vita per studiare ed affinare le sue memorabili interpretazioni. Un "incontro" che predispone a una visione della musica come forma d'arte e anche come strumento di apertura, predisposizione ad un ascolto che, ben radicato nella storia, profuma di futuro.

Tutti i concerti di “Linee che si incontrano fra musiche e luoghi” sono ad ingresso gratuito.