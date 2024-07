Il Capodanno dell'Estate di Misano Adriatico è sulle note di Raf, ma anche "Carnevale d’Estate", flash mob “Weekend Dance" e spettacolo pirotecnico

La città di Misano Adriatico si prepara al fine settimana più atteso dell’estate. Sarà un lungo fine settimana, quello della Notte Rosa, all’insegna della grande musica, del ballo e del Carnevale in versione estiva.

Si comincia subito alla grande, venerdì 5 luglio, con il concerto di Raf in Piazza Repubblica (ore 21:30). Sarà un’autentica festa per celebrare i 40 anni di carriera dell’artista e di “Self Control”, uno dei suoi brani di maggior successo. Sarà occasione per ascoltare le hit del passato, tra cui Inevitabile follia, Cosa resterà degli anni Ottanta, Gente di mare, Ti pretendo, Interminatamente, Oggi un Dio non ho, Il battito animale, Due, Stai con me.

Al termine del concerto ci si sposterà in Piazzale Roma per ammirare lo spettacolo pirotecnico, previsto a mezzanotte in contemporanea con le altre località della riviera romagnola.

In contemporanea, in tutta la Riviera, si svolgerà anche il Flash Mob “Weekend Dance”, in programma sabato 6 luglio alle ore 18:00. A Misano Adriatico l’appuntamento è in Piazzale Roma, con i balli di gruppo a cura di Nirea Danze.

Sabato 6 luglio è anche il giorno del Carnevale d’Estate, che dalle 21:00 animerà il lungomare con la sfilata a suon di musica di carri allegorici e gruppi mascherati e la distribuzione di dolciumi.

Domenica 7 luglio grande chiusura alle 21:00 al Parco del Sole di Misano Brasile con l’Orchestra Roberta Cappelletti. La “regina della Romagna”, considerata una delle maggiori interpreti del liscio romagnolo, farà ballare i presenti con il suo repertorio di canzoni della tradizione romagnola.

In programma, nelle tre giornate, anche i tradizionali spettacoli a cura di First Animazione e i mercatini. Venerdì alle 21:00, in Piazzale Colombo a Portoverde, è prevista anche l’esibizione di danza “Oriente sotto le Stelle”.

A fare da antipasto al weekend della Notte Rosa, sempre in Piazza Colombo, domani sera è in programma il primo appuntamento di Note d’Estate”, la rassegna curata dal Centro Musicale Vivaldi, in collaborazione con il Comune di Misano Adriatico, che ogni giovedì porta la musica a Portoverde. Ad aprire la rassegna sarà il cantautore misanese Davide Ricci, che presenterà “Cantautori e non..”, un omaggio agli artisti che lo hanno accompagnato e ispirato a comporre: da De André a Vasco, passando per Graziani, Dalla, Bennato, Silvestri, Battisti, De Gregori, Berté e Celentano.