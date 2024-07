Il Rock protagonista al Parco degli Artisti

Sabato 13 luglio, alle ore 21.30, spazio all’Hard Rock in grande stile al Parco degli Artisti a Vergiano di Rimini, con il concerto degli Heroes and Monster, la band formata dal bassista/cantante Todd Kerns (Slash), dal chitarrista Stef Burns (Vasco) e dal batterista Will Hunt (Vasco, Evanescence).

Il trio, unitosi durante il lockdown, amalgama diverse influenze, forte carisma e grande esperienza. Il loro rock è ruvido e ribelle, con echi di AC/DC, Queen, Led Zeppelin e Aerosmith. Durante i live sono soliti suonare, oltre ai loro inediti, anche alcuni brani di Guns N' Roses, Mötley Crüe, Alice Cooper e Kiss.

Prestigiose collaborazioni

Todd Kerns, è attualmente bassista e cantante del progetto musicale del chitarrista dei Guns N' Roses, Slash, gli Slash featuring Myles Kennedy and the Conspirators, oltre ad essere stato il frontman della band canadese The Age Of Electric.

Stef Burns ha collaborato con artisti del calibro di Sheila E., Huey Lewis & The News e Y&T - con i quali ha registrato quattro album - oltre che con il cantante statunitense Alice Cooper. Attualmente Stef suona con Vasco Rossi.

Will Hunt, membro degli Evanescence dal 2007, si è esibito al fianco di Dark New Day, Skrape, Staind, Vasco Rossi, Vince Neil, Tommy Lee e Slaughter, oltre ad aver suonato negli album della band heavy metal Black Label Society e del cantante/fondatore degli Stryper, Michael Sweet.

Le info sul concerto

I biglietti sono già disponibili su liveticket al prezzo di 18 euro o 16 euro, più diritti di prevendita.

Per informazioni è possibile contattare il numero 3351207464 (WhatsApp) o consultare il sito internet www.parcodegliartisti.it.

Lo spettacolo si terrà all’aperto, e in caso di maltempo sarà rinviato a data da definire, con opzione di rimborso del biglietto per chi non potrà partecipare alla data alternativa.

Possibilità di cenare al chiosco-piadineria Il Casotto (tel. 3274115353, Whatsapp) o presso il Ristorante Notevolo (tel. 3477917684).

Il Parco degli Artisti è a Vergiano di Rimini, in Via Marecchiese 387.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Rimini.