San Leo, una serata a tutto rock per celebrare la pace

Una serata a tutto per rock per celebrare la pace e raccogliere fondi a favore dell'Ucraina.

E' questa l'iniziativa in programma per venerdì 12 agosto nella cornice del Parco Belvedere di San Leo.



Si comincia alle 19.30 con il dj-set di benvenuto.

Sul palco saliranno gli artisti della The Strikeballs - Rockabilly Swing Country Band, che con la loro carica faranno ballare, cantare e divertire il pubblico. Si prosegue con musica e animazione fino a tarda notte con dj Led.

Durante la manifestazione sarà possibile partecipare alla raccolta fondi a favore della popolazione ucraina colpita dalla guerra promossa dalla Caritas Diocesana.