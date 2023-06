I Nomadi scelgono la beneficenza, il ricavato del concerto devoluto a due associazioni del territorio

L’incasso del concerto per il sessantesimo compleanno dei Nomadi, in programma sabato 10 giugno alle ore 21:00 in piazzale Roma a Riccione, al netto delle spese sostenute, sarà devoluto a due associazioni benefiche del territorio. L’amministrazione comunale, in accordo con i Nomadi, ha deciso di destinare le risorse che verranno raccolte all’Aism (associazione italiana sclerosi multipla) di Riccione e all’Ail (associazione italiana leucemie) della provincia di Rimini. La sindaca Daniela Angelini ha contattato personalmente questa mattina i responsabili delle due associazioni per comunicare la decisione.

Come e dove comprare i biglietti

I biglietti del concerto sono disponibili sulla piattaforma VivaTicket al prezzo di 10€ (più 3€ di prevendita) ma verranno venduti anche a Villa Mussolini in occasione della mostra “Augusto Daolio. Uno sguardo libero” - che sarà inaugurata venerdì 9 giugno e resterà allestita fino a domenica 11 giugno compresa - e della presentazione del libro di Beppe Carletti e Gianluca Morozzi, “Una voglia di ballare che faceva luce. Il romanzo di noi Nomadi” - in programma sempre venerdì 9 alle ore 21:00.



La lettera invito della sindaca

La prima cittadina, sempre questa mattina, ha inoltre inviato una lettera aperta ad associazioni economiche, culturali e sociali, comitati e club di prodotto del territorio per invitare tutti a partecipare alla tre giorni di eventi dal titolo “Nomadi Sessanta la Festa” in programma da venerdì 9 a domenica 11 giugno. “La band ha scelto la nostra Riccione per celebrare questo importante traguardo - ha scritto la sindaca -. Sono lieta di invitarvi all’inaugurazione della mostra e al racconto pubblico di questa grande storia iniziata dal bar Frankfurt di Riccione insieme a Beppe Carletti e Gianluca Morozzi”.

Sono passati sessant’anni, ma loro sono ancora lì. Nomadi, ma con le radici. Quelle radici saldamente piantate tra Novellara, le terre tra Reggio Emilia e Modena e qualche palco sempre da raggiungere. Il palco di Riccione, soprattutto, dove tutto è cominciato nell’estate del 1963 quando per 77 giorni Beppe Carletti e Augusto Daolio, ancora ragazzini, hanno suonato al bar Frankfurt. E dove i Nomadi hanno già celebrato i 40 anni di carriera.

Novanta concerti l’anno in tutta la Penisola; una media annuale di un milione di spettatori, bambini, genitori e nonni, il “popolo nomade”. Sessant’anni filati come in un unico respiro, fatti di successi, lutti, rinascite, musica soprattutto, tanta musica. Il libro, scritto da Beppe Carletti insieme a Gianluca Morozzi, si legge come un romanzo: perché la storia dei Nomadi è un romanzo, più vero di qualsiasi fiction. Se la vita è un film, questo è il film di una band nata nella Bassa emiliana soltanto un anno dopo i Rolling Stones e che, come i Rolling Stones, ancora calca i palcoscenici, ancora fa emozionare, cantare, piangere, sognare.

L’incontro con Francesco Guccini

È lontano e allo stesso tempo vicino, quel 1963 in cui decisero di mettersi insieme, di trasferirsi a Riccione, e scelsero, quasi a caso, quel nome: Nomadi. Due anni dopo usciva il loro primo 45 giri, Donna la prima donna. L’anno dopo iniziava la collaborazione con un altro emiliano all’epoca sconosciuto, di nome Francesco Guccini. Noi non ci saremo; Dio è morto: non solo canzoni, ma dei veri e propri stendardi per milioni di giovani. Poi arrivano gli anni Settanta: Io Vagabondo, ancora oggi la canzone simbolo della band e un inno per diverse generazioni. La scalata non si ferma più: partecipazioni televisive, presenza alle manifestazioni canore, i lavori discografici numerosissimi sino a oggi. Un romanzo che non conosce mai l’ultimo capitolo. Una storia sempre aperta al futuro, con «il cuore gonfio di curiosità, affacciati su quel che sarà".