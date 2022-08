San Leo, Palazzo Mediceo risuona con musiche di violino, violoncello e pianoforte

Prezzo non disponibile

San Leo si conferma ancora una volta un palcoscenico per eventi musicali d'eccezione.

Dopo l'appuntamento con il San Leo Festival che nel mese di luglio ha condensato concerti, momenti formativi, master class oltre al Campus nazionale dei licei musicali (principale iniziativa in Italia rivolti a giovani musicisti e cantanti), il mese di agosto si chiude con un'iniziativa da non perdere. In scena, giovedì 25 agosto nella cornice di Palazzo Mediceo a partire dalle ore 21:00, “Solisti delle Quattro Corde”.

Il programma prevede l'esecuzione di brani scelti fra le più belle pagine scritte per violino, viola e violoncelli, accompagnati dal pianoforte. Gli artisti saranno diretti dal maestro Marco Minnozzi.