Il Parco degli Artisti di Vergiano si accende con le voci di Tony Bungaro e Marco Pocassoni

Venerdì 19 agosto alle ore 20:30, Tony Bungaro (all?anagrafe Antonio Calò, brindisino classe 1964) presenterà i suoi successi storici e attuali al Parco degli Artisti di Rimini, in duo con il vibrafonista e percussionista Marco Pacassoni.

Nella sua carriera, iniziata a Sanremo nel 1988 con il brano ?Sarà forte?, Bungaro ha ricevuto numerosi riconoscimenti: tra questi, quattro Premi della Critica al Festival di Sanremo, due Premi Musicultura, tre Premi Lunezia. Bungaro si distingue anche per la sua passione per il cinema, e la sua musica è molto apprezzata da diversi registi. Ha firmato alcune colonne sonore di film di successo, tra cui ?Perfetti sconosciuti? che ha vinto il Ciak d?Oro e il Nastro d?Argento, e scritto la canzone ?In Viaggio?, interpretata da Fiorella Mannoia per il film documentario ?I bambini sanno? di Walter Veltroni.

Celebre a Sanremo la sua interpretazione del 2018, insieme a Ornella Vanoni e Pacifico, con il brano ?Imparare ad amarsi?, classificatosi al quinto posto.

Il 23 ottobre 2020, in occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari, Bungaro ha pubblicato il singolo ?Il cielo è di tutti?, mettendo in musica una poesia del celebre scrittore. Sempre alla fine del 2020 ha pubblicato ?Appartenenza?, Ep di quattro brani che ha preceduto l?album di inediti ?Entronauta?, uscito il 18 giugno 2021.

L?ingresso allo spettacolo ha il costo di 10 ?, comprensivo di prima consumazione al Casotto Live.

Il Parco degli Artisti si trova a Vergiano di Rimini, in Via Marecchiese 387 (area ex Tiro a Volo).