Umberto Tozzi apre la stagione estiva dei concerti Covid Free alla Flower Arena

Umberto Tozzi aprirà la stagione estiva di Bellaria Igea Marina con il primo concerto Covid Free che si terrà il 5 giugno alla Flower Arena. L’evento fa parte della rassegna ’Flower mood’, che ha in cartellone anche le esibizioni di Nek e Francesco Renga che si esibiranno presso lo Stadio Comunale E. Nanni, nella neo “Flower Arena”.

Umberto Tozzi, considerato uno dei più grandi cantautori del panorama musicale italiano si esibirà con un concerto acustico intitolato “Songs”. Attraverso questo concerto, Tozzi ripercorrerà i suoi più grandi successi in una nuova ed emozionante versione acustica.

Le prenotazioni dei biglietti sono attive online via Tiketone per la platea e la tribuna o presso gli uffici di Fondazione Verdeblu solo per la platea, fino ad esaurimento posti. Il costo è di 28 euro in platea più diritto di prevendita e 25 euro in tribuna più diritto di prevendita. Un’apposita scontistica sarà dedicata ai diversamente abili ai quali, inviando apposita certificazione agli uffici di Fondazione Verdeblu all’indirizzo info@fondazioneverdeblu.org, non sarà applicato il costo di prevendita e l’accompagnatore avrà diritto ad una riduzione del 50% sul biglietto. È possibile tenersi aggiornati seguendo la pagina ufficiale di Bellaria Igea Marina al sito www.bellariaigeamarina.org e i suoi social, Facebook e Instagram, per reperire tutte le informazioni necessarie all’acquisto dei biglietti e modalità di partecipazione al concerto di Tozzi.

Per partecipare all’evento musicale sarà necessario attenersi a semplici comportamenti: mantenere il più possibile il distanziamento personale indossando la mascherina ed esibire all’ingresso determinate documentazioni quali il certificato di avvenuta vaccinazione o certificazione di guarigione dal virus, entrambi con validità di sei mesi oppure apposita attestazione di tampone (antigenico rapido o molecolare) effettuato entro le 48 ore e con risultato negativo. Per chi non disponesse di tali certificati, l’organizzatore ha previsto uno speciale presidio sanitario, sito presso la Flower Arena, dove sottoporsi in piena sicurezza a tamponi antigenici rapidi, previa prenotazione. Il test rapido a pagamento, sarà prenotabile da lunedì 17 a sabato 29 maggio fino ad esaurimento dei tamponi disponibili, scrivendo al numero +39 3461773007 via Whatsapp o sms ed indicando i propri dati: nome, cognome e codice fiscale.

Lo screening sarà effettuato, su prenotazione, presso la “Flower Arena” il giorno del concerto dalle ore 17.30 alle ore 20.30 ed è rivolto unicamente a coloro che sono in possesso del biglietto d’ingresso al concerto e che siano privi di sintomi e non abbiano avuto contatti con persone affette da Covid-19 negli ultimi dieci giorni. In caso di esito positivo del tampone (effettuato alla “Flower Arena” o privatamente) il biglietto sarà rimborsato. Il concerto Covid Free vuol essere un primo importante segnale di ripresa e di speranza, regalando alle persone un momento di svago.