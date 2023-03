Vasco Rossi da tutto esaurito, in concerto a giugno allo Stadio Romeo Neri di Rimini

"Eh già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua”. Proprio così, Vasco Rossi sarà ancora qua... Eh già. Per l'occasione, venerdì 2 giugno allo Stadio Neri a Rimini.

Il rocker di Zocca non sarà in riva all’Adriatico per la classica passeggiata in bicicletta. Il “Blasco” regalerà alla città di Rimini, che tanto ama, la data zero del suo nuovo tour che la settimana successiva partirà poi dallo stadio Dall’Ara di Bologna. Ma non è tutto: resterà in città quasi per l'intero mese di maggio, per tutto il periodo che gli servirà per preparare un’estate che si appresta a essere memorabile.



I biglietti sono già introvabili. L’apertura generale delle vendite dei ticket è partita dalle 11:00 di mercoledì 15 marzo ma dopo 10 minuti attraverso le piattaforme delle tre biglietterie di prevendita era in pratica già impossibile trovare i pass di ingresso al concerto.



Il concerto di "Blasco", porterà inoltre lo stadio Romeo Neri a "rifarsi il look", con un investimento da parte dell’amministrazione comunale di circa 350 mila euro. Per l'occasione, infatti, la struttura passerà dagli attuali 13/14 mila spettatori omologati per i concerti, a circa 24 mila posti di capienza. Questo, per il concerto di Vasco ma anche come investimento per eventi futuri.



Il legame tra il rocker di Zocca e Rimini trova radici profonde, è infatti abituale trascorrere al Grand Hotel qualche giorno di vacanza. Con passeggiate e giri in bicicletta. Ma non solo: nel 2018, prima di iniziare il suo tour, già ci fu una prova generale per pochi intimi alla Rockisland e nel 2020 era stato siglato un accordo, che poi non è andato in porto per via del Covid, che prevedeva quasi un mese di prove durante il periodo di maggio al teatro Novelli. Ora invece è davvero tutto ufficiale. “Eh… già”.