Con il "Concerto per la vita", si celebra in musica il grande artista Lucio Dalla

Martedì 28 febbraio torna il Concerto per la Vita, giunto alla decima edizione, quest'anno dedicata alla memoria ed alla musica del grande Lucio Dalla, in occasione della ricorrenza dei suoi ottanta anni dalla nascita, che sarebbe stata il 4 marzo 2023.

Il Teatro Galli, già completamente esaurito in ogni ordine di posti, ospiterà per la seconda volta il concerto legato al progetto avviato dai Rotary Club del territorio e negli anni condiviso da tanti altri club services per raccogliere fondi da destinare all’attività della Prof.ssa Elena Cattaneo nel campo delle malattie neurodegenerative

Anche quest’anno la Senatrice a vita sarà a Rimini per assistere al concerto e per aggiornare il pubblico sull'attività di ricerca sua e del suo team.

Il Concerto in questi anni ha superato quota 120.000€ di fondi raccolti per finanziare borse di studio destinate, in accordo con la Prof.ssa Cattaneo, alle varie strutture a lei collegate nell'importantissima attività di ricerca.



Sul palco il grande concerto denominato La Sera dei Miracoli, concerto ideato, curato e prodotto da Aldo Maria Zangheri e Rimini Classica, con una scaletta di tutti i più grandi successi di Lucio Dalla; saranno protagoniste le voci di Sergio Casabianca, Darma, Cristina Di Pietro, Enrico Farnedi, Filippo Malatesta, Manuela Evelyn Prioli, Houdini Righini e Rachele Romani, accompagnati dalla band di Rimini Classica, dal Quartetto Eos e dai Cori giovanili Le Allegre Note e Note in Crescendo, diretti da Fabio Pecci. Tutti gli arrangiamenti sono stati curati per l'occasione da Marco Capicchioni.

In avvio, dalle ore 20:00 ai saluti delle autorità, cui seguirà l'intervento della Prof.ssa Senatrice a vita Elena Cattaneo per dare notizie sui passi compiuti dalla ricerca scientifica negli ultimi mesi. Alle 21:00 inizierà il concerto.