Vox ad pacem in concerto per la rassegna voci nei chiostri aerco 2022

Sabato 11 giugno 2022 alle ore 21,00 nel chiostro del Santuario delle Grazie di Rimini (Colle di Covignano), il Coro polifonico Jubilate Deo, presenta il concerto: “Vox ad Pacem– polifonia sacra e poesia”. La serata, a ingresso libero, è inserita nella manifestazione “Voci nei chiostri”, coordinata dall’Associazione Emiliano Romagnola Cori (A.ER.CO.), edizione 2022. Nata inizialmente a Rimini, la rassegna si svolge ormai in tutta la regione con un ricco cartellone di eventi da giugno a settembre, importanti ospiti ed un crescente consenso di pubblico. We move the world è il motto di Vnc 2022 perché ogni coro possa muovere il mondo, possa essere la luce che illumina gli angoli più bui e nascosti della nostra vita, perché non si smetta mai di cantare e, soprattutto, perché ogni coro possa essere cantore e promotore di pace. Il concerto, secondo lo stile del coro Jubilate Deo, comprende un “florilegio” di pagine polifoniche sacre, in particolare tratte dal periodo rinascimentale e scritte dai maggiori autori dell’epoca (Palestrina, Da Victoria, Orlando di Lasso, Lobo, ecc.), arricchito dalla proposta di alcune composizioni del Perosi e di altri autori contemporanei meno conosciuti ma ugualmente affascinanti. La serata sarà inoltre impreziosita dalla lettura di testi poetici di autori contemporanei dedicati alla pace (in particolare A. Ramberti e A. Montebelli). Il Coro Jubilate Deo e’ stato fondato nel 1985 ed opera presso la Chiesa Gesù nostra Riconciliazione di Rimini. E’ formato da una ventina di coristi, divisi nelle quattro voci principali e si occupa esclusivamente di musica sacra; dal 1988 è diretto dal M° Ilario Muro. In questi anni ha realizzato una notevole quantità di concerti e liturgie sacre sia a Rimini che nelle principali città italiane, collaborando con altre formazioni corali od orchestrali anche in rassegne internazionali. Dal 2011 è riconosciuto come gruppo musicale di Interesse Nazionale. In particolare si è esibito a Roma, Bologna, Vercelli, Pavia, Torino, Venezia, Urbino, nel Duomo di Milano, nelle Basiliche di Loreto, Cascia, Assisi, Tolentino, ecc., ha avuto inoltre l’alto onore di cantare in San Pietro, alla presenza del compianto Papa Giovanni Paolo II. Per informazioni: 349/0640697. Mail: ilariomurolibero.it Sito internet: www.jubilatedeorimini.it Facebook: https://www.facebook.com/JubilateDeoRimini/

