A Riccione riflettori puntati sulla bellezza, la città ospita la finale nazionale di “Miss Reginetta d’Italia”

Riflettori puntati sulla bellezza a Riccione da mercoledì 24 fino a domenica 28 agosto dove si svolgeranno le finali nazionali di Miss Reginetta d’Italia 2022.

Sessantaquattro splendide ragazze selezionate nelle varie regioni della penisola durante i mesi estivi si sfideranno a colpi di sorrisi e passerella per conquistare l’ambita corona di "Miss Reginetta d’Italia 2022".

Madrina del concorso sarà la showgirl e brillante conduttrice televisiva Sofia Bruscoli, tanti gli ospiti attesi alle serate sulpalcoscenico di Riccione tra cui la splendida Giulia Salemi,accompagnata da Pierpaolo Pretelli, il comico di Zelig Paolo Migone, il rapper Moreno e l’amatissima conduttrice televisiva Barbara Ovieni e la bellissima modella Sara Croce.



"Le finaliste di Miss Reginetta d’Italia 2022 sono sessantaquattro ragazze che hanno un’età compresa tra i 14 e 27 anni, selezionate su oltre 2000 aspiranti Miss nelle principali mete turistiche Italiane - ha spiegato Alessio Forgetta patron del Concorso - tutte ragazze molto belle ma soprattutto determinate, una caratteristica fondamentale per diventare le conduttrici le showgirl, le modelle e le attrici di domani. In questi giorni le Miss sono impegnate in incontri con psicologi e grafologi per verificare le attitudini e personalità, servizi fotografici, televisivi, interviste e prove di sfilate in preparazione della finalissima di domenica prossima.”



Il celebre Concorso di Miss Reginetta d’Italia, organizzato dall’agenzia New Meta Event, ha scoperto negli anni le più belle e talentuose ragazze d’Italia e si è imposto come principale trampolino di lancio per entrare nel mondo dello spettacolo, della pubblicità e della moda, grazie ai numerosi sponsor e partners internazionali della manifestazione sempre in cerca di nuovi volti e nuovi talenti.



Si parte mercoledì 24 agosto alle ore 21:00 all’Opera Beach Club di Riccione con la serata della pre-finale del Concorso dove verranno selezionate le prime ventiquattro finaliste, la serata condotta da Sofia Bruscoli e Francesco Anania vedrà anche la presenza dell’attrice di numerose serie tv e modella Adua Del Vesco e del “bonus” della trasmissione di Paolo Bonolis “Avanti un Altro”, l’attore, modello e serfista Daniel Nilsson.

Non mancheranno le risate grazie alle incursioni tra le Miss in gara del comico e cabarettista toscano di Zelig Paolo Migone.

Sabato 27 agosto in piazzale Roma si terrà la sfilata di moda delle “Miss Reginetta d’Italia” in gara, in passerella gli abiti e gli accessori di grandi brand, tra cui gli abiti appositamente realizzati per il Concorso della stilista Monica Barbera.

Domenica 28 agosto finalissima di Miss Reginetta d’Italia con tanti ospiti presenti in piazzale Roma, dove davanti al grande pubblico di appassionati e turisti verrà incoronata la nuova "Miss Reginetta d’Italia 2022" da Giada Stabile di Catania, attuale Miss Reginetta d’Italia in carica che lo scorso anno ha sbaragliato tutte le avversarie conquistando l’ambita corona proprio a Riccione in una emozionante serata finale.