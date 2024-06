Appuntamento con le stelle della danza al Teatro Galli: sul palcoscenico anche due ballerine riminesi

A meno di un mese dall’inizio della 5° Edizione del Concorso Rudolf Noureev, sulle piattaforme dedicate per la vendita delle prevendite è possbiile acquistare i biglietti della serata conclusiva, in programma domenica 21 luglio al Teatro Amintore Galli (ore 20:00).

Il pubblico sarà deliziato dalla partecipazione di due ospiti molto speciali: Polina Semionova, Principal Dancer presso l’American Ballet Theatre dal 2012, Principal Guest presso il Mikhailovsky Theatre St. Petersburg e al Bavarian State Ballet München, così come allo Staatsballett Berlin dal 2014 e Max Darlington, ballerino professionista dell’Opéra di Parigi, già vincitore del 1° Premio del Concorso Noureev nel 2021. “Il fatto che uno dei nostri premiati possa esibirsi con una star come Polina Semionova, avendo l’opportunità di prepararsi con lei, non solo ci riempie di orgoglio ma ci dà la conferma del valore di questo concorso e di ciò che lo differenzia da molti altri: non offriamo dei premi fine a se stessi, bensì delle opportunità vere di crescita professionale per chi desidera intraprendere questo percorso artistico” commenta Maria Perchiazzi Guaraldi, co-fondatrice del Concorso.

Durante la serata, si esibiranno tutti i partecipanti al concorso, otto concorrenti accuratamente selezionati (di cui 6 studenti e 2 professionisti) provenienti da Francia, Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna e Campania), Giappone e Croazia che saranno valutati dalla giuria composta dal Presidente Daniel Agésilas e dalle Étoiles dell’Opéra di Parigi Monique Loudières, Elisabeth Maurin e Wilfried Romoli.

Tra i candidati figurano anche due giovani riminesi: Elisa Gabellini di Cattolica, allieva del "Regina Centro Danza" diretto da Erika Rifelli e Noemi Canini di Rimini, allieva dalla scuola "Aulòs" diretta da Marilena Salvatore.

Saliranno sul palcoscenico anche 52 allievi iscritti agli stage internazionali, da quello più esclusivo, riservato a danzatori dai 14 anni in su, preselezionati via video, che per la prima voltapotranno esercitarsi sotto la guida delle Étoile dell’Opéra National de Paris, a quello dedicato ai più piccoli, dai 9 ai 14 anni, di danza e atelier di trasmissione del repertorio Noureev tenuto da Elisa Scala, docente scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano e Jean Alavi, Professeur Danse Contemporaine du Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris.

Importante novità di questa edizione sarà poi la collaborazione con la Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli che, a discrezione della Giuria, metterà a disposizione inviti alla sua prestigiosa scuola e al suo rinomato corpo di ballo.

Saranno poi assegnati cinque premi di categoria, stage in grandi scuole o compagnie internazionali e, su proposta della Giuria, un Grand Prix eccezionalmente attribuito al ballerino/a particolarmente meritevole.

“Un evento davvero unico per la città di Rimini e non solo – afferma Maria Perchiazzi Guaraldi – il nostro intento è offrire ai giovani la possibilità di elevare le loro capacità e il loro talento misurandosi con un repertorio complesso sotto la guida dei maggiori esperti. Anche quest’anno avremo il piacere di avere con noi Benjamin Imerowski, il giovane e talentuoso ballerino di Rimini che, grazie al nostro concorso, ha avuto l’opportunità di entrare alla scuola dell’Operà di Parigi”.