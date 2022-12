Cala il sipario sulla rassegna teatrale con un inedito Marcello Franca in "Confessioni di una spogliarellista"

Ultimo Spettacolo serale della “Calda Stagione” di Città Teatro, venerdi 30 dicembre alle ore 21:15 il Teatro Villa offre un tradizionale spettacolo di Pre-capodanno con il debutto di Confessioni di una spogliarellista, con un inedito Marcello Franca. A seguire una serata speciale con DJ set e festa en travesti con i partecipanti del laboratorio Piccoli esercizi di Trasformazione, e chiunque vorrà unirsi a noi.



Lasciando sullo sfondo la minaccia di un “gelido inverno”, il Teatro, indossando i panni del club, apre alle ore 20:00 offrendo un luogo per incontrarsi davanti ad un bicchiere con musica e aperitivo, servito dallo Staff oppure nella formula Byo, Bring your own (“porta il tuo drink”). Durante il pre- serata, alle 20:30 ci gustiamo Signori, la mezza: uno show da tavolo con gli artisti di Città teatro, Francesca, Giorgia, Mirco, Davide, Paul, e ospiti a sorpresa.





Biglietti Villa Teatro Club - Serata Precapodanno*



*Ingresso ridotto alla serata di Pre-Capodanno a chi si presenta en travesti