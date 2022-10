Scatta il contest dedicato a Raffaella Carrà, alla ricerca degli artisti del futuro tra 2.500 candidati

Al via la settimana bellariese del Rumore Bim Festival, il nuovo contest dedicato all'indimenticabile Raffaella Carrà che seleziona e prepara nuovi protagonisti dello scenario artistico italiano. Dopo lunghe selezioni sul territorio nazionale con oltre 2.500 ragazzi partecipanti, si presenteranno alle fasi prefinali del contest circa 700 selezionati che si ridurranno a soli 24 candidati per tutte e dodici le categorie a disputarsi il titolo nel Gran Galà di domenica sera 30 ottobre.

Alla finalissima saranno presenti volti noti del panorama artistico italiano, tra cui spiccano i nomi di Marco Masini, Enzo Paolo Turchi, Samuel Peron, Massimo Cotto, Alfredo Rapetti Mogol in arte Cheope, Arturo Sepe. L'evento è organizzato da Anteros Produzioni del Patron Nazzareno Nazziconi in collaborazione con la Fondazione Verdeblu ed il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina: “Partecipare nell’organizzazione di eventi che coinvolgono tutto il panorama nazionale artistico è per noi un piacere – sottolinea il presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi – specialmente quando si tratta di talent che coinvolgono, oltre agli adulti, anche bambini, questi ultimi riferimento del nostro target turistico. Oltremodo ci consente di elevare la visibilità mediatica della città su tutto il territorio nazionale, a partire dalle selezioni svoltesi lungo tutta la penisola fino alla serata finale, dove saranno presenti numerosi giornalisti delle testate nazionali. Da non sottovalutare l’indotto che porteranno sul territorio le circa 1100 persone quotidiane, presenti nelle giornate del Festival”.

“Sono emozionatissimo – confida soddisfatto il vic sindaco di Bellaria Igea Marina Brunangelo Galli – manca una settimana alla fase finale di questo bellissimo percorso, avvenuto in tutta Italia, di un evento a cui ho creduto appena me l'hanno proposto. Siamo felici ed orgogliosi di aver esportato il nome di Bellaria Igea Marina praticamente in tutta la nazione e di averlo fatto in un contesto di entusiasmo e nello stesso tempo di grande serietà e professionalità".

L’ideazione e la Direzione Artistica di Rumore Bim Festival è di Roberto Vecchi, uomo del territorio (vive a Rimini), autore e regista televisivo per Rai, giornalista ed editore con un lungo passato nella musica come produttore, arrangiatore e stretto collaboratore di Vasco Rossi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti alla serata del Gran Galà che si terrà domenica 30 ottobre alle ore 21 presso il Palacongressi di Bellaria Igea Marina in via Uso n. 1. A partire dal 26 ottobre, nel Villaggio del Rumore Bim Festival collocato nel piazzale antistante il Palacongressi, saranno presenti truck food con specialità provenienti da tutta Italia.