Un contest fotografico per promuovere la città oltre il periodo estivo

Le immagini di Rimini saranno sempre più protagoniste sui social media nei prossimi mesi. VisitRimini ha infatti ideato il concorso fotografico "Rimini Life Style" online della durata di tre mesi, che restituirà le immagini del mare e della città ben oltre l’estate. Le fotografie avranno l'obiettivo di testimoniare quanto sia godibile la destinazione anche oltre la stagione estiva.

Il concorso premierà i due scatti più belli della vita riminese, con un sguardo particolare alla vita cittadina e marina. Due sono le categorie del concorso: citylifestyle e beachlifestyle. Due saranno dunque i vincitori - uno per categoria - e si aggiudicheranno ciascuno un premio 1.500 euro in buoni acquisto.

Come partecipare al concorso

Per partecipare al contest basta scattare e pubblicare una foto nel periodo dell’iniziativa dal 5 agosto al 31 ottobre 2020 sul proprio profilo Instagram o Facebook con l’hashtag #RIMINILIFESTYLE e la mention @VisitRiminiDMC

La foto pubblicata dovrà essere scattata sul territorio del comune di Rimini e avere come soggetto un simbolo dello stile di vita di Rimini o interpretare in maniera creativa il concetto di stile di vita di Rimini, inerenti ai due temi del contest: mare o città.

Al termine del concorso, entro il 30 novembre, sarà effettuata la selezione delle opere pubblicate e saranno scelte le due vincenti attraverso una giuria, che le valuterà. Questi i criteri: qualità̀, intesa come valutazione dello spessore tecnico dell’opera; stile, inteso come valutazione dell’aspetto artistico; originalità, intesa come interpretazione creativa del tema del concorso.

"Il foto contest sui social media – spiega Valeria Guarisco, destination manager di VisitRimini – è organizzato in modo tale che i concorrenti stessi siano i primi promotori del concorso, perché, in base al regolamento, per partecipare, saranno tenuti a postare le immagini sui loro canali social in forma pubblica". Quanto alle foto che verranno pubblicate prosegue: "Ai partecipanti è richiesta una particolare attenzione nel realizzare gli scatti, perché i criteri di valutazione sono: qualità, stile e originalità. In questo modo poniamo le condizioni affinché Rimini venga ritratta come merita".