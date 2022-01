Conto alla rovescia per l'Antica Fiera di San Gregorio

È partito il conto alla rovescia in vista dell'edizione 2022 dell'Antica Fiera di San Gregorio. La manifestazione, che dopo due anni di stop dovuti alla pandemia si prepara a tornare, dal 5 al 13 marzo prossimi, sancendo la ripartenza dell'intero territorio della Valconca. Tra le novità più importanti di questa edizione ci sarà la prima Mostra mercato dei prodotti Doc e Igp delle Terre del Monastero di San Gregorio in Conca, che troverà posto in un'area ad hoc all'interno del padiglione fieristico di via XXV Luglio, accanto alla tradizionale mostra campionaria. Ristorazione di qualità, produttori locali e i sapori della Romagna andranno a braccetto con i vini provenienti dalle cantine di eccellenza del territorio, per offrire al pubblico un’esperienza a 360° nel gusto. Food & vine saranno dunque gli ingredienti di un nuovo contenitore che per tutta la durata della Fiera trasformerà Morciano nella capitale dei buongustai. Sarà predisposto un allestimento a tema, che richiamerà l'idea di una piazza di paese, con tavoli e sedie per accomodarsi e assaporare in compagnia le prelibatezze a chilometro zero servite dai migliori produttori del territorio. Sarà uno spazio dedicato alla degustazione ma anche alla socializzazione, per incontrarsi e vivere insieme la millenaria Fiera di San Gregorio. Sul sito internet del Comune di Morciano (https://www.comune.morcianodiromagna.rn.it/il-comune/antica-fiera-di-san-gregorio-2022-modulistica/) sono disponibili il bando di partecipazione e la modulistica rivolta agli operatori, insieme a tutte le informazioni utili sulla Fiera.