Conto alla rovescia per il Festival della Cultura Sportiva, come fare per avere i biglietti

E’ scattato il conto alla rovescia e cresce l’attesa per il Festival della Cultura Sportiva organizzato dall’associazione culturale Sportellate con la collaborazione della Shark Sport Events e il sostegno e il patrocinio del Comune di Rimini, in programma fra venerdì 8 e domenica 10 settembre a Rimini. Una seconda edizione ricca di appuntamenti e iniziative che avrà due main events molto particolari nelle serate di venerdì 8 e sabato 9 al Cinema Fulgor.

Il bellissimo contenitore culturale, venerdì alle 20 ospiterà infatti il vice direttore di Sky Sport Fabio Caressa, in un talk speciale ribattezzato “Sono tutte finali”, e sabato alle 20 il marciatore medaglia d’oro olimpica Alex Schwazer, l’atleta al centro di un caso controverso esplorato da una fortunatissima serie Netflix con la sua “Storia di coraggio e redenzione”.

““L’attesa è alta, ma ci sono ancora alcuni biglietti disponibili ed è possibile acquistarli online sulla piattaforma CiaoTickets e fisicamente alla Tabaccheria Pruccoli” ricorda il presidente di Sportellate Lorenzo Lari, che annuncia anche un cambio di programma dell’ultima ora. Dopo la partecipazione al workshop “Inseguire i sogni inseguendo i momenti” in calendario sabato mattina in Cineteca, il regista de “La Bella Stagione” Marco Ponti non potrà essere infatti presente alla giornata conclusiva e la Colazione con l’autore al Cinema Fulgor sarà sostituita con un particolare speech da tema “Gli Stati Arabi e lo sportwashing” che si terrà domenica alle 10.30.

“Un tema caldissimo di questi tempi. Com’è possibile che le squadre arabe abbiano improvvisamente deciso di invadere il calciomercato europeo, assicurandosi le prestazioni di grandi campioni? Cosa c’è dietro l’assegnazione dei Mondiali di Calcio 2022 e di quelli di basket 2027? Qual è il sistema di naturalizzazione che le selezioni Nazionali dei vari sport utilizzano negli stati arabi? Lo sportwashing è un fatto sociale, ormai è appurato. E un Festival che si occupa di cultura sportiva non può girare la testa di fronte a un argomento come questo. Ne parleremo insieme, con la partecipazione di Valerio Moggia (giornalista e founder di “pallonateinfaccia”) e degli autori di Sabbia, il podcast prodotto da Sportellate che per diverse settimane è rimasto nella Top 40 dei podcast più ascoltati in Italia. L’evento si terrà al Cinema Fulgor domenica alle 10.30 e sarà gratuito, come regalo a chi avrà deciso di darci fiducia nelle due serate precedenti” spiega lo stesso Lorenzo Lari.

Il Festival si aprirà venerdì 8 settembre alle 19 al Fulgor con un focus dell’Associazione Italiana Calciatori sulle “difficoltà del post carriera”.