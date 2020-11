"Le imprese delle donne" convegno online per riflettere sulla situazione delle donne nel riminese

Donne lavoratrici, donne imprenditrici, donne alle prese con il lavoro e la famiglia. Qual è la situazione delle donne nel nostro territorio?

Se ne parla giovedì 5 novembre alle ore 21 nel dibattito on line sul sito delle Acli di Rimini, partendo dalla presentazione del rapporto “Le imprese delle donne. Donne, lavoro e impresa nella provincia di Rimini”, ricerca realizzata dal sociologo Primo Silvestri per conto del Coordinamento Donne Acli della Provincia di Rimini. Il convegno, che avrebbe dovuto tenersi nella biblioteca di Santarcangelo, causa le disposizioni di contrasto alla pandemia, si potrà seguire in streaming collegandosi al sito delle Acli provinciali di Rimini (www.aclirimini.it).

Il programma della serata inizia con il saluto di Emanuele Magnani, vicepresidente delle Acli di Rimini e prosegue con la presentazione della ricerca a cura di Primo Silvestri, direttore di TRE, Tutto Romagna Economia.

A seguire la tavola rotonda con Cristina Maggioli, responsabile Gestione del personale del Gruppo Maggioli, Barbara Garagnani, co-titolare di Garagnani Ricerche Cosmetiche, Manuela Guaitoli, Comitato politiche di genere Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Rimini, Luca Piscaglia, promotore del Distretto della felicità di San Mauro Pascoli. Conclusioni di Pamela Fussi, vice-sindaca e assessora alle Pari Opportunità del Comune di Santarcangelo. Coordina la serata Sabrina Zanetti delle Acli di Rimini. La ricerca “Le imprese delle donne” indaga la presenza delle donne, dipendenti e imprenditrici, nel mondo del lavoro riminese, evidenziando la diversa distribuzione dei generi nei vari settori produttivi e segnalando la disparità di trattamento economico delle donne rispetto agli uomini. Se negli ultimi anni nel territorio riminese l’occupazione femminile è aumentata, e questa è certamente una buona notizia, la parità retributiva è un obiettivo ancora da raggiungere. Nella ricerca sono anche riportate le interviste ad alcune imprenditrici locali e sono segnalate le esperienze virtuose di conciliazione all’interno di alcune aziende e i servizi per l’infanzia esistenti in zona. Un capitolo, infine, è dedicato alla presenza delle donne nelle amministrazioni pubbliche locali. L’iniziativa è inserita nel progetto “Le imprese delle donne. Progetto volto a sostenere la presenza paritaria delle donne nella vita economica del territorio riminese” promosso dal Coordinamento Donne Acli Rimini con il contributo della Regione Emilia-Romagna (D.G.R. n. 1959 dell’11/11/2019).

Il progetto ha vinto il bando della Regione Emilia-Romagna (D.G.R. n. 1242 del 22/7/2019) e prevede, oltre alla ricerca di cui sopra, alcune azioni nelle scuole e nelle aziende, una campagna comunicativa contro gli stereotipi di genere, programmi televisivi dedicati, iniziative on line.

Martedì 3 novembre, alle ore 21 su Icaro tivù andrà in onda uno speciale dedicato a tutto il progetto “Le imprese delle donne”.