“Conversazioni con la storia” a Montegridolfo

Dal 16 ottobre al Museo della Linea dei Goti di Montegridolfo prenderà il via un ciclo di incontri dal nome “Conversazioni con la storia”. 5 incontri, dal 16 ottobre al 18 dicembre 2021, che hanno l’obiettivo di lavorare sul tema della Memoria e della Cultura in un ambiente paesaggisticamente rilevante per contribuire a dare nuovi stimoli al territorio di Montegridolfo e limitrofi, con la finalità di attivare la comunità nel suo insieme.?Il Museo si pone quindi come spazio d'incontro e punto di unione culturale, al fine di stimolare il desiderio di conoscenza, di confronto e di dialogo nel territorio locale e sovralocale.

Gli incontri ruoteranno intorno al periodo storico ricompreso nella prima metà del ‘900, i moti sommersi che hanno portato alle due Guerre Mondiali, l’avvertirsi di problematiche di tipo bellico da parte di osservatori neutrali, che si configurano come una memoria preziosa per guardare al futuro con ottica consapevole. Attraverso l’insieme dei ricordi, racconti, testimonianze ed esperienze sul rapporto tra la storia, memoria e attualità sarà possibile valorizzare e incentivare sul territorio la conoscenza degli avvenimenti che hanno contrassegnato la storia del Novecento.

Programma degli incontri:

16 ottobre dalle 16 alle 19.30, considerazioni sulla prima guerra mondiale

6 novembre dalle 16 alle 18, le inquietudini del primo Novecento

20 novembre dalle 16 alle 18, Panzini e Giustiniano Villa. Il tempo della guerra con due sguardi diversi.

4 dicembre dalle 16 alle 18, presentazione del libro di Andrea Santangelo “Andare per la linea gotica”.??

18 dicembre dalle 16 alle 18, dagli Inferi al Cielo, VII centenario dantesco a Montegridolfo.

“Conversazioni con la storia” è organizzato dal Museo della Linea dei Goti, per tramite del Comitato Scientifico, in stretto raccordo con l'Associazione Ali di Farfalle e con la collaborazione di Aps Gli Amici per il Museo. ????