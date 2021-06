Proseguono anche quest'anno a Villa Franceschi nelle sere di luglio e agosto, gli appuntamenti all’aperto della rassegna Conversazioni e libri sotto il sole di Riccione dedicata a presentazioni di libri, dialoghi con gli autori e conversazioni culturali. Promotori del progetto due realtà del territorio: l'Associazione Identità Europea con incontri dedicati all'attualità, curati da Valerio Savioli e l'associazione Insieme per Riccione, organizzatrice del Festival delle storie e delle arti, a cura di Alessandro Formilli. “Il mondo nuovo post Covid: tra distopia e nuova normalità” è il titolo della rassegna della Associazione Culturale Identità Europea incentrata su due incontri inerenti le tematiche legate alle conseguenze della pandemia nella vita sociale, economica e geopolitica, con una particolare attenzione alle prospettive future. Entrambe le serate saranno moderate da Valerio Savioli e si svolgeranno alle 21.00 nel giardino di Villa Franceschi. Il primo incontro è in programma sabato 10 luglio “Grande Reset: mito o realtà? “con la partecipazione di Francesco Borgonovo e Paolo Borgognone. A seguire sabato 17 luglio “Orwell 1984: manuale d’istruzioni” con Adolfo Morganti e Stefano Zecchi. Il Festival delle Storie e delle Arti, quest’anno giunto alla settima edizione, è la rassegna di dialoghi, incontri e presentazioni di libri che restituisce la memoria, le atmosfere della città di ieri e di oggi, ma anche emozioni, ricordi e suggestioni legati al cinema e ai suoi grandi protagonisti entrati nell’immaginario collettivo. Presenta e modera le 4 serate Alessandro Formilli, dell'Associazione Insieme per Riccione dal 14 luglio all’ 8 agosto, ore 21. 30.Il primo incontro si svolgerà il 14 luglio sul palcoscenico all’aperto del borgo storico di Riccione Paese, l’Arena Riccione, con “Il cinema in bikini” e vedrà la partecipazione di Vittorio Costa. Sarà un "one man show" dedicato al filone dei “Cineombrelloni”. Gli incontri successivi che si svolgeranno tutti a Villa Franceschi sempre con orario d’inizio 21.30, saranno sabato 24 luglio “Il mio nome è Bond, James Bond “ , con Mirco Zomparelli. Una ghiotta occasione per rivedere e ricordare gli attori ed i personaggi, le armi e gli inseguimenti, che hanno caratterizzato gli oltre 25 film su 007. Con le immagini meno note, le scene più memorabili, le colonne sonore più suggestive, il pubblico sarà coinvolto in un piacevole gioco di emozioni e di memoria. Nell'occasione verranno esposti i manifesti cinematografici originali delle pellicole che hanno maggiormente segnato le mode e le epoche. L'evento è organizzato in collaborazione con ”Associazione Culturale James Bond Italia - Sezione Doppio Zero”.Domenica 1 agosto “E il treno passò” con Mirella Vandi Mazzotti. Dialogo di Formilli con l’autrice sulle tre generazioni della sua famiglia che si intrecciano ad una miriade di vicende umane e di avvenimenti, sempre con la Perla Verde dell’Adriatico come sfondo. Non a caso il titolo del Libro rimanda al passaggio del treno che dal 1862 ha velocemente trasformato la landa sabbiosa, periferia estrema del territorio di Rimini, in una capitale estiva delle vacanze per la nobiltà emiliana ed europea negli ultimi decenni dell'800 ed i primi del ‘900, per l'alta borghesia negli anni 20-30-40 e per il turismo di massa dagli anni ‘50 in poi. Ultimo e quarto incontro domenica 8 agosto “Ciao Signorina” con Maddalena Piccari incentrato su un pezzo di storia rimasto nel cuore dei riccionesi e poco conosciuto dai turisti. L'asilo, la scuola dell'infanzia, nel Comune di Riccione dagli anni ‘50 al 1989: un’epoca eccezionale, sia per l'atteggiamento positivo, ricco di idee, energico, impegnato e determinato, da parte del corpo docente, sia per tutto quello che è stato realizzato nel futuro. Gli incontri sono tutti ad ingresso libero.