A Montegridolfo prende il via "Conversazioni con la storia", 4 incontri per raccontare la storia attraverso i personaggi

Sabato 7 Maggio al Museo della Linea dei Goti di Montegridolfo prenderà il via "Storia di Storie, La storia raccontata attraverso i personaggi che l’hanno vissuta", una serie di conferenze aperte, con accesso libero.

Un nuovo percorso di 4 incontri (7, 14, 21 e 28 maggio) dove dalle 16.30 alle 18.00 il Museo si pone come spazio d'incontro e punto di unione culturale, al fine di stimolare il desiderio di conoscenza, di confronto e di dialogo nel territorio di Montegridolfo e limitrofi con al centro il tema della Memoria e della Cultura.?Gli incontri ruoteranno intorno al periodo storico ricompreso nella prima metà del ‘900, i moti sommersi che hanno portato alle due Guerre Mondiali, l’avvertirsi di problematiche di tipo bellico da parte di osservatori neutrali, che si configurano come una memoria preziosa per guardare al futuro con ottica consapevole.?La costruzione dell'identità culturale della persona, intesa come somma di idee, valori ed esperienze, non può essere intesa come un'acquisizione precostituita, ma necessita di essere curata, supportata e conservata per diventare elemento permanente.?Per divulgare e valorizzare la storia locale riteniamo sia importante innescare un processo di recupero delle memorie locali nell’espressione più ampia possibile.?Attraverso l’insieme dei ricordi, racconti, testimonianze ed esperienze sul rapporto tra la storia, memoria e attualità sarà possibile valorizzare e incentivare sul territorio la conoscenza degli avvenimenti che hanno contrassegnato la storia del Novecento.