Conversazioni sull'apprendere, tre serate in diretta streaming

L’Assessorato alla Cultura con il Centro Culturale Polivalente, in accordo con la Pubblica Istruzione e con l’Istituto Comprensivo di Cattolica, ha organizzato un breve ciclo di tre serate (29 gennaio, 5 febbraio, 26 febbraio, ore 21,00): la scelta di condurre la discussione partendo dal settore cultura vuole semplicemente sottolineare come la scuola sia un tema che riguarda tutti gli strati cittadini e coinvolge una riflessione filosofico-pedagogica, prima ancora che semplicemente didattica.

Il programma e il calendario degli appuntamenti, dal titolo Conversazioni sull’apprendimento, prevede tre incontri, che si svolgeranno in diretta streaming il venerdì alle 21,00. I primi due, a distanza di una settimana l’uno dall’altro, avranno il carattere della conversazione tra specialisti, che avrà al centro i temi della educazione, dell’apprendimento, della integrazione e di possibili, nuove idee per una scuola del futuro. Temi che verranno proposti e sottoposti alla discussione con il pubblico.

La terza serata, si svolgerà a distanza di tre settimane per ragioni organizzative ma anche per affrontare un tema che è a latere, ma di cui la scuola è motore e fondamento: quello della formazione, oggi, dell’uomo di cultura del futuro e del ruolo delle discipline umanistiche. Un filologo classico ci guiderà in questo percorso.



Programma Conversazioni sull’apprendere: 29 gennaio, ore 21,00. Francesco Caggio, pedagogista: “Bisogno di integrare”- riflessioni inattuali. Massimo Rabboni, psichiatra, psicoterapeuta: Crescere con un po’ di fatica

5 febbraio, ore 21,00. Alberto Carraro, filosofo : Lo spazio/tempo nell’apprendimento. Raffaella Valente, architetto: Ripensare le scuole tra pratiche e spazi. 26 febbraio, ore 21,00, lectio magistralis del filologo Federico Condello:. Educazione umanistica, scientifica, utile, inutile e altre idee sbagliate per la scuola. Modera le serate Paola Frontini della redazione di “Cubia - uno sguardo su Cattolica”

Diretta streaming sui canali social istituzionali: Youtube: youtube.com/comunedicattolica.net Facebook: facebook.com/comunedicattolica.net

Per le domande ai relatori durante la diretta inviare un messaggio al n. 3475448142

Informazioni: Biblioteca comunale tel. 0541 966612

Facebook: Centro Culturale Polivalente - Biblioteca di Cattolica - www.cattolica.net