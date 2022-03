“Coppia aperta quasi spalancata” la tragicommedia sulla vita di coppia in scena a Morciano

Domenica 20 marzo (ore 21.15) all’Auditorium della Fiera di Morciano di Romagna Chiara Francini e Alessandro Federico portano in scena “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame, per la regia di Alessandro Tedeschi e a cura di ATER Fondazione.

“Prima regola: Perché la coppia aperta funzioni, deve essere aperta da una parte sola, quella del maschio! Perché...se la coppia aperta è aperta da tutte e due le parti...ci sono le correnti d’aria!”

Coppia aperta quasi spalancata è una commedia, una favola tragicomica in cui Dario Fo e Franca Rame descrivono la vita di coppia in modo perfetto, con toni allo stesso tempo divertenti e drammatici, raccontando le differenze tra psicologia femminile e maschile e portando in scena l’insofferenza al concetto di monogamia.

Ironica quanto basta e sensuale quando vuole, un vulcano di carisma e vitalità: Chiara Francini è un’artista eclettica che ha avuto importanti ruoli sul piccolo e grande schermo, conduzioni al fianco di pilastri della tv come Pippo Baudo e un esordio letterario con 45.000 copie vendute e otto ristampe. Qui si mette alla prova con un testo importante, che celebra il ruolo della donna all’interno della coppia.

Alessandro Federico si diploma all’Accademia dei Filodrammatici di Milano e si laurea in Lettere Moderne e Storia del Teatro. Viene diretto in teatro da Massimo Castri in Così è se vi pare e La Presidentessa, da Serena Sinigaglia nelle Troiane, collabora con il Teatro dell'Elfo nel Giardino dei Ciliegi; con Roberto Valerio nell'Impresario delle Smirne e nel Giuoco delle parti con Umberto Orsini. Lavora tra gli altri con Lina Sastri, Maurizio Panici, Filippo Gili. Al Globe Theatre di Roma con Loredana Scaramella per lo spettacolo Molto rumore per nulla. Dal 2017 è in tournée con Cous Cous Klan, lo spettacolo della pluripremiata compagnia Carrozzeria Orfeo, e nella ripresa di Animali da Bar sempre di Carrozzeria Orfeo. Per Sky Cinema gira I Delitti del Barlume, con Filippo Timi per la regia di Roan Johnson. Al cinema lavora con Silvio Soldini, Carlo Mazzacurati, Marco Bellocchio, Edoardo Leo e Sydney Sibilia. Nel 2019 sul set con Pappi Corsicato per Rai Cinema Fiction. Ultimamente gira per il cinema il film Il Confine.

Attore e regista, Alessandro Tedeschi si diploma all’Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine. In teatro viene diretto da Lorenzo Loris, Monica Conti, Maurizio Schmidt, Roberto Trifirò, Valerio Binasco, Filippo Dini. Vince come miglior attore il Premio Gino Cervi, Giovani realtà del teatro e il Premio Quirino Autogestito. Dal 2009 collabora stabilmente, come attore e regista, con Carrozzeria Orfeo.

Il prossimo appuntamento è sabato 30 aprile con (S)legati di e con Jacopo Maria Bicocchi e Mattia Fabris.

I biglietti sono acquistabili all’Auditorium il giorno dello spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio dello spettacolo.

Prevendita on line www.vivaticket.it e nelle rivendite autorizzate Vivaticket.

I biglietti prenotati dovranno essere tassativamente ritirati entro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione.