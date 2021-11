Coriano celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne con due iniziative

Prezzo non disponibile

Il 20 novembre è la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e l’Amministrazione comunale di Coriano lo celebrerà con due iniziative. La prima è sabato 20 novembre alle ore 11 al Parco di Sant’Andrea in Besanigo adiacente a via Colombarina (ingresso da via Bellini) che sarà intitolato alle “Donne Vittime di violenza”.



Altre iniziative sono in programma anche nella settimana successiva: il 25 novembre con l’illuminazione di arancione di Municipio e Torre dell’orologio nell’ambito dell’adesione alla campagna “Orange the world”, il 27 con la presentazione del libro di una scrittrice che racconta la sua esperienza di donna e medico ed, infine, sempre il 27, con la serata di gala al Teatro CorTe per la terza edizione del Premio Internazionale “Bianca Maria Pirazzoli” rivolto ad attrici e scrittrici teatrali.