“La Romagna che ti meriti” colora l’estate di Coriano

Coriano si prepara per un’estate ricca di eventi con la promessa di una Romagna inedita con “La Romagna che ti meriti” dove alle emozioni da vivere sul posto si abbinano i ricordi da portare con sé tornando a casa. Coriano entra con tutti i suoi colori nell’estate 2021 con un ricco programma di appuntamenti. Il programma, fortemente sostenuto dalla Pro Loco di Coriano, ha la direzione artistica di due Corianesi doc, Claudio Coveri e Max Monti, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Coriano e delle attività produttive e ricettive locali, il tutto confezionato sapientemente con l’apporto di professionisti della comunicazione e dell’incoming. Il Parco dei Cerchi e il suggestivo Castello Malatestiano ospiteranno concerti all’alba o sotto le stelle, rock, soul, jazz session, dj set o artisti nazionali in acustico, sagre del vino e dalla birra e “mercati” agricoli in versione millennial. Ce n’è per tutti i gusti nell’estate di Terre di Coriano. Il fitto calendario si apre con la doppia data di venerdì 25 giugno con il tributo di Arcano a Vasco Rossi e di domenica 27 giugno con il Jazz di Sarah Jane Ghiotti. I nomi nazionali da segnare in calendario sono Bugo, in acustico il 31 luglio, i Quintorigo il 15 agosto, nell’atteso e unico concerto all’alba. Spazio Young People per le giovani promesse come Beart e, dalle nuove proposte di Sanremo 2021 i Dellai opening act Radiolondra. Tanti eventi Pink Week, fra i quali la comicità irriverente di Debora Villa, il 29 luglio, la San Marino Concert Band il 1 agosto. Tutti gli eventi avranno inizio alle 21.30 (eccezion fatta per i Quintorigo) e saranno a ingresso gratuito. Non mancano le sagre. Il trionfo del vino, del grano, delle eccellenze a Km0, con degustazioni e presentazioni sono i tre grandi appuntamenti della Proloco di Coriano: Gramigna, l’11 luglio, BirriAmo! il 23-24-25 luglio, Sangiovese Street Festival, un connubio di vino, artisti di strada e Circo Paniko, il 28 e 29 agosto. Le proposte turistiche per l’estate 2021 prevedono anche pacchetti turistici completi, nei fine settimana di giugno, luglio e agosto: coccole e avventura soft fra uliveti e vigne con escursioni in e-bike e trekking, giornate di rilassamento con yoga e ayurveda, aperitivi e cene alla scoperta dei prodotti enogastronomici del territorio, sagre, eventi musicali e concerti fra i colori della campagna. Per prenotazioni e informazioni info@terredicoriano.it Info www.terredicoriano.it