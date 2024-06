Arriva “Unwrap the Summer", con i The Kolors in piazzale Roma anche Wad, Giada Coletti e Sarafine

L’estate è il momento in cui tutto si accende. Per celebrare l’inizio di questa stagione magica, Cornetto Algida presenta “Unwrap the Summer – Un’estate da scartare insieme”, un’esperienza musicale unica che darà il via all’estate. L’appuntamento è a Riccione in Piazzale Roma per venerdì 21 giugno (ore 21:00) proprio nel giorno del solstizio d’estate. Un grande evento all’insegna della musica dal vivo e dello spettacolo, per dare inizio alla stagione del gelato.

A presentare l’evento ci saranno due voci d’eccezione: Michele Caporosso (in arte Wad) e Giada Coletti, speaker di Radio Deejay, che faranno gli onori di casa e coinvolgeranno il pubblico durante una giornata piena di musica e divertimento.

“Energia, divertimento ed uno stile pop iconico legano Riccione e Cornetto Algida, che quest’anno si uniscono per lanciare assieme l’estate. - osserva l’assessore al Turismo del Comune di Riccione Mattia Guidi -. Siamo orgogliosi che, a fronte del grande lavoro e della grande sinergia nata con Algida, questo brand prestigioso abbia scelto la nostra città per lanciare con i The Kolors la nuova campagna Unwrap the summer e la nuova hit dell’estate. Invitiamo tutti a pubblicizzare questo grande evento e a partecipare ad una serata che sarà memorabile”.

Il concerto dei The Kolors

Sul palco principale gli ospiti speciali della serata saranno The Kolors, pronti a far battere i cuori del pubblico presente con la loro energia esplosiva e le loro hit travolgenti, tra cui il nuovo singolo “Karma”, colonna sonora della nuova campagna pubblicitaria di Cornetto e brano che porta con sé spensieratezza e i ricordi tipici dell’estate.

Ad aprire la serata ci sarà Sarafine, giovane ed eclettica cantautrice, vincitrice dell’ultima edizione di X Factor, ma diversi saranno gli ospiti che si alterneranno sul palco per omaggiare Cornetto, a partire dal pomeriggio: Davide Vavalà, tiktoker da milioni di followers e artista dallo stile urban, si esibirà in una live performance e creerà delle t-shirt personalizzate per il pubblico presente, e Mattia Zenzola, vincitore di Amici 23, farà ballare tutto il pubblico con una coreografia speciale.

Inoltre, per tutta la durata dell’evento, verrà allestito un vero e proprio village Cornetto con diversi stand e corner, tra i quali il corner make-up per creare il look perfetto con glitter e trucchi colorati: l’occasione perfetta per festeggiare l’inizio dell’estate. Scartare il primo Cornetto non è solo un gesto, è l’inizio di un’avventura estiva. Un viaggio iniziato su un intercity e concluso sottopalco.