Corsi gratuiti per i giovani, aperte le iscrizioni ai laboratori di fumetto e scrittura creativa

Tornano alla Biblioteca Baldini di Santarcangelo i corsi di “Splendore futuro” dedicati ai giovani. In programma due i corsi gratuiti in programma: “Raccontiamo una storia a fumetti”, destinato a ragazze e ragazzi dai 9 ai 14 anni, prevede sei lezioni per apprendere nozioni di base su disegno, costruzione di un personaggio, struttura e progettazione della pagina, uso delle onomatopee, sceneggiatura e realizzazione di una storia a fumetti. Le lezioni si terranno ogni martedì dalle 17,30 alle 19 a partire dal 15 marzo. Il corso di scrittura creativa “Penso quindi sogno” – rivolto invece a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni – è pensato per amplificare lo stupore dello stare al mondo e affrontare le cose da un punto di vista scomodo, a partire anche da ciò che, a volte, non è considerato corretto pensare: affrontare la propria indisciplinatezza o disobbedienza rivela possibilità inattese. Il modo migliore per imparare a scrivere è ...scrivere! Ai partecipanti, quindi, gli organizzatori consigliano di portare con sé un po’ di spirito umoristico e pungente, oltre a qualche questione su cui confrontarsi. Anche questo corso prevede sei lezioni ogni mercoledì dalle 17,30 alle 19, a partire dal 16 marzo presso la biblioteca Baldini. I corsi sono organizzati dall’associazione I Denti Mancanti in collaborazione con l’Amministrazione comunale, l’associazione Ora d’aria, Santarcangelo del Fumetto, quotidianacom, fondazione Focus e biblioteca Baldini.