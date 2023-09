Diventare tecnico per l'innovazione digitale della promozione turistica: A Rimini un nuovo corso gratuito

Sei appassionato di web marketing? Ti senti portato per lavorare nel mondo del turismo? Vorresti lavorare con aziende leader del settore?

A Rimini c'è un nuovo corso gratuito, co-finanziato dal Fondo sociale europeo Plus 2021/2027 della Regione Emilia Romagna, che è la soluzione giusta per te, IFTS: Tecnico per l'innovazione digitale della promozione turistica

I corsi IFTS (Istruzione Formazione Tecnico Superiore) sono uno dei pilastri del nuovo sistema formativo per creare figure di alto profilo nei settori di maggior sviluppo. Potrai specializzarti in web marketing turistico e formarti per entrare fin da subito nel mondo del lavoro con un percorso della durata di 8 mesi (da novembre 2023 a luglio 2024) totalmente gratuito.

Studierai le più attuali tecniche di storytelling e storyliving, marketing turistico, turismo sostenibile, event & experieces management, comunicazione, influencing marketing, business english, web e social media marketing, web ADV, content management, video strategy, brand reputation e tanto altro.

Già durante il corso ti verrà data l'opportunità di entrare in contatto, confrontarti e collaborare con le aziende di maggior successo sul territorio attraverso:

stage direttamente in azienda

viaggi studio ed esperienze outdoor

testimonianze e lezioni tenute da esperti del settore

E alla fine otterrai un certificato di specializzazione tecnica superiore in "Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio" riconosciuto in tutta Europa.

Si tratta di una grande opportunità che potete cogliere per il vostro futuro. Per maggiori informazioni sui principali argomenti delle lezioni, sui docenti, sui requisiti per partecipare, sulle modalità di accesso, sulla durata e sulla frequenza del corso potete visitare questo indirizzo, dove troverete anche, tra gli allegati la scheda corso e la domanda di partecipazione. Le iscrizioni scadono il 20 ottobre 2023. Non dovrete far altro che iscrivervi!

Operazione Rif. PA 2023-19436/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1317 del 31/07/2023, co-finanziata dal Fondo sociale europeo Plus Regione Emilia-Romagna.