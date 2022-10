TECNICO PER L’INNOVAZIONE DIGITALE DELLA PROMOZIONE TURISTICA

800 ore di corso, project work, stage in azienda ed esperienze dirette a contatto con le aziende... questo è quello che il corso offre a giovani e meno giovani!

Il tema principale è il web marketing in ambito turistico, in linea con le competenze più richieste dal mondo del lavoro oggi.

Il tecnico infatti, utilizzando tecniche di marketing on line e off line e tecnologie digitali 4.0, si occupa della progettazione, promozione e distribuzione multicanale di prodotti e servizi turistici, personalizzati, destagionalizzanti, sostenibili e di prossimità. Opera a favore di strutture alberghiere, reti di imprese e destinazioni turistiche ed anche agenzie web e studi di consulenza.

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un Certificato di specializzazione tecnica superiore in "Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio".

Informazioni utili:

INIZIO: 14 Novembre 2022

FINE: 31 Luglio 2023

SCADENZA ISCRIZIONI: 21 Ottobre 2022

Non ti resta che partecipare alle selezioni!

Scopri di più sul corso, i requisiti richiesti e come iscriverti: https://bit.ly/IFTS2022RIMINI

Oppure contatta Pietro Cannone al numero 0541- 441923 | pietro@cescot-rimini.com

Operazione Rif. PA 2022-17293/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1379 del 01/08/2022, co-finanziata dal Fondo sociale europeo plus -Priorità 2.Istruzione e Formazione”- Regione Emilia-Romagna. PR FSE+ 2021/2027