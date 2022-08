Weekend in musica, con Blanco e Mara Sattei, ma anche spettacoli, incontri culturali e mostre

Musica, spettacoli, mostre e incontri culturali sono i protagonisti indiscussi di questo weekend riminese. Ecco nel dettaglio tutti i principali appuntamenti.

Musica

Alla Rocca Malatestiana di Montefiore Conca, proseguono gli appuntamenti con la musica jazz del Siege Jazz Festival: venerdì il concerto di Luca Aquino & Giovanni Guidi Duo, sabato quello di Pasquale Stafano & Gianni Iorio. Il Parco degli Artisti di Vergiano di Rimini invece, sarà animato da Champions! e dalle musiche dei Queen, Led Zeppelin e Pink Floyd. Sabato sera a Cattolica arriva Blanco con la tappa romagnola del suo "Blu Celeste Tour", mentre l'Arena degli Agostiniani a Rimini vedrà l'esibizione della Banda città di Rimini nel Gran Concerto di mezza estate, Rimini non dimentica la solidarietà con la partecipazione del soprano Elisa Luzi.

Proseguono anche i concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione, domenica sarà la volta di Mara Sattei che attraverso la sua musica ci condurrà per mano nel suo “Universo”. A Misano Brasile, venerdì sera in piazza della Repubblica si balla sulle note dell’orchestra Luca Bergamini mentre domenica si esibirà l’orchestra David Pacini. Sul palco di piazzale Fellini, con il #Rimini live show di sabato, l’appuntamento è con le web star come Grenbaud, Federica Carta, Mr. Rain, Thomas, Biondo, Holy, Federico Baroni, Emanuele Aloia, Rose Villain, Viola e il Dj Set Viviana Edera. Domenica, il sound dell’estate riminese continua con lo spettacolo musicale per sensibilizzare e prevenire gli incidenti stradali "Guido e Basta" con ospiti del calibro di Dolcenera, Sandy Marton, Paolo Belli e la sua Big Band, il duo comico Dondarini e Dal Fiume e Maia Pia Timo, per una serata di spettacolo ma al tempo stesso di riflessione sui rischi possibili di chi guida. In spiaggia a Riminiterme, domenica appuntamento all’alba con Fleurs, concerto evento dedicato a Franco Battiato ad un anno dalla sua scomparsa. Continuano anche gli appuntamenti con Radio LatteMiele che trasmette da Rimini, con due programmi al giorno dal lunedì al venerdì e un contenitore la domenica mattina per tutto il mese di agosto.



Si mangia e si beve

A Santarcangelo, venerdì e sabato, torna Calici Santarcangelo 2022. L'evento all’insegna del buon vino e del buon cibo animerà le vie del borgo per due magiche serate. Attraverso gli eventi, le cantine e le proposte degli stand gastronomici potremo assaporare e apprezzare la bellezza della condivisione dei piccoli piaceri, inebriati dalla convivialità che contraddistingue da sempre questa manifestazione. Alla Rocca Malatestiana di Verucchio, venerdì, sabato e domenica, tornano le cene medievali: tre serate per gli appassionati di rievocazioni storiche e per tutti coloro che vorranno vivere un tuffo nel Medioevo. Infine, in piazza Ronconi a Saludecio, la Filarmonica città di Rimini in occasione di Profumo di 800, organizza una serata all’insegna della musica da camera e musica swing.





Spettacoli

A Rimini, venerdì e sabato si torna a sognare con Peter Pan nei giardini di Kensington. Piazza Malatesta, per il secondo weekend, diventa un luogo incantato tra coreografie volanti e videoproiezioni d’autore che trasformano le torri di Castel Sismondo, le pareti del teatro Galli, il bosco dei nomi e il velo d’acqua di piazza Malatesta in luoghi magici che si riempiono di colori, di musica, di coreografie, di immagini e di poesia per uno spettacolo unico ed emozionante che spalanca gli occhi al sogno. A Misano Adriatico, venerdì sera andrà in scena al Parco del Sole di Misano Brasile, lo spettacolo d’animazione Mini Talent Show mentre sabato sera in Piazza della Repubblica è in programma lo spettacolo di animazione “Kids Show”.

Incontri

Continuano gli appuntamenti con La Terrazza della Dolce Vita, i salotti en plein air del tardo pomeriggio ideati da Simona Ventura e Giovanni Terzi, nella terrazza del Grand Hotel di Rimini con tanti ospiti tra i personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del giornalismo e della cultura contemporanea. Venerdì saranno ospiti Maria Stella Gelmini (Ministro degli Affari Regionali), Giampiero Mughini (giornalista), Barbara De Rossi (attrice), interviene Andrea Corsini (Assessore Regione Emilia-Romagna). Sabato, sarà la volta di Massimo Garavaglia (Ministro del Turismo), Paul Young (cantante), mentre domenica vedremo la partecipazione di Marcello Veneziani (giornalista e scrittore) e l'intervento di Andrea Corsini (Assessore Regione Emilia-Romagna). A Portoverde di Misano, appuntamento per venerdì con Portovida: il lungodarsena si animerà con mercatini di artigianato artistico e artisti di strada.



Escursioni e visite guidate

Soggiornare nella "capitale dell'ospitalità" significa saper gustare non solo la spiaggia ma altresì la vita e le attrattive delle località vicine e lontane che da essa sono direttamente raggiungibili. A questo proposito, per venerdì è stata organizzata una passeggiata serale nella città d'arte per antonomasia in Romagna, Ravenna, famosa nel mondo per i mosaici patrimonio Unesco. Sabato una visita guidata in occasione del 150° anniversario della Conferenza di Rimini (primo congresso dell'Internazionale italiana), momento ufficiale di costituzione del movimento anarchico, una passeggiata nei luoghi che hanno visto la presenza di rivoluzionari (riminesi e non) che per decenni hanno popolato gli incubi dei potenti di turno. Spostandoci poi soltanto di pochi chilometri verso l’entroterra, domenica avremo l'opportunità di scoprire un paesaggio completamente diverso a due passi dal mare attraverso l'escursione (Quasi) Alba a Verucchio. Una passeggiata nella campagna verucchiese, con cui si potrà scoprire la stupefacente storia antica e recente di questi luoghi. Il tutto accompagnato da una colazione finale.



Mostre

Si inaugura venerdì al Museo della Città di Rimini la mostra Sui monti la via più breve è da vetta a vetta con opere dei giovani artisti Chiara Maria Suraci e Santiago Sambuci. A Riccione prosegue la grande mostra Steve McCurry Icons, con oltre 70 scatti del celebre fotografo americano.