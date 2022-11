Il cibo "regna" nel fine settimana con la Fiera di San Martino, l'Ambra di Talamello, l'aperitivo a teatro

Il fine settimana della provincia è più ricco e variegato che mai, sono tanti gli appuntamenti da non perdere e tra i quali scegliere. Si parte con la Fiera di San Martino a Santarcangelo di Romagna, per poi passare alla Fiera del formaggio di fossa a Talamello. Non mancano le mostre, le conferenze, gli appuntamenti a teatro e le passeggiate tra i luoghi cari a Fellini e i luoghi suggestivi che impreziosiscono il territorio.

Appuntamento a teatro

Hai in mente di trascorrere una serata a teatro? Sono molte le proposte tra le quali scegliere. L’appuntamento al Teatro Amintore Galli di Rimini è con l'Opera. Venerdì 11 novembre (con replica domenica 13) il capolavoro mozartiano Don Giovanni si presenta in un prestigioso allestimento del regista Ivan Alexandre ed offrirà allo spettatore una nuova luce alla figura del leggendario seduttore, immortalato in un capolavoro destinato ad occupare un posto nella storia dell’opera e ancor più nell’immaginario collettivo. Ma non è tutto. Ti piacerebbe trascorrere alcune ore piacevoli tra gastronomia, arte e cultura? Da non perdere l’aperitivo a teatro. Il teatro Galli, infatti, è tornato a risplendere e all'interno del suo foyer, al Bar del Grifone, presso il quale è possibile gustare sfiziosi aperitivi godendo di un'atmosfera unica.

Si mangia e si beve

A Santarcangelo di Romagna, da venerdì 11 a domenica 13 novembre, torna la Fiera di San Martino: tradizioni e cibo i temi centrali dell’edizione 2022, che segna un ritorno alla normalità dopo le limitazioni imposte dalla pandemia. Le novità più sostanziose riguardano infatti proprio il settore enogastronomico, che quest’anno si arricchisce di nuovi punti ristoro in piazzale Francolini. Confermati numerosi food truck con gustose proposte originali e rivisitazioni dei piatti tradizionali in chiave street food dislocati tra via Cavallotti e piazza Gramsci, mentre le piazze Ganganelli e Marconi ospiteranno i tradizionali punti ristoro con tipicità romagnole – tra cui la regina sarà come sempre la piadina con salsiccia e cipolla – e delle altre regioni italiane. Il cibo sarà protagonista alla Fiera, dando il senso dell’ospitalità e dell’accoglienza festosa di Santarcangelo. Per la gioia di tutti i buongustai, invece, c'è la Casa dell'Autunno, una grande mostra mercato dove si possono trovare i prodotti tipici della cucina italiana, tra cui la novità di uno stand gluten free.Ci sarà la consueta esposizione delle corna sotto l’Arco Ganganelli, tra gli elementi più rappresentativi di Santarcangelo e della sua storia. Ormai legati indissolubilmente alla Fiera di San Martino, nello spazio eventi di piazza Ganganelli torneranno anche i Cantastorie. Domenica 13 novembre, lo spazio eventi di piazza Ganganelli ospiterà uno degli eventi più seguiti della Fiera: la 23° edizione del Palio della Piada, che ogni anno premia il miglior "piadinaro" non professionista. Anche ‘"a pida di bècch", riconoscimento alla miglior piada tra i professionisti del settore, sarà assegnato sempre domenica 13 novembre.



Spostandoci nell'entroterra, a Monte Colombo domenica 13 novembre si svolgerà la Fiera dei Sapori e "Le dolcezze di San Martino". La manifestazione festeggia l'antico capodanno dell'agricoltura, giorno importantissimo nella civiltà contadina che individuava l'inizio dell'annata agraria, l'ingresso dei mezzadri sui nuovi fondi al termine del ciclo della lavorazione dei terreni, la data di decorrenza dei contratti agrari. Si potrà acquistare e gustare la "Pagnotta di San Martino", realizzata con prodotti della stagione autunnale, da un'antica e segreta ricetta tramandata nel ristretto territorio della parrocchia di Monte Colombo. La pagnotta è riconosciuta come prodotto agro-alimentare tradizionale dalla Regione Emilia-Romagna.

La Valmarecchia si veste a festa. Domenica 13 il borgo di Talamello celebrerà il prodotto enogastronomico di cui va più orgogliosa: il formaggio di fossa, definito dal poeta Tonino Guerra come "l'Ambra di Talamello". L'evento animerà il caratteristico borgo dell’entroterra riminese con bancarelle di artigiani e spettacoli musicali itineranti per grandi e bambini. Non mancheranno gli stand gastronomici, nei quali acquistare il formaggio di fossa e tutte le specialità del territorio. La fiera sarà ricca di iniziative ed eventi, tra cui risalteranno i sapori. Non mancherà infatti un menù a base di formaggio e di castagne, capace perciò di unire e celebrare le due specialità di Talamello, celebrate annualmente con due appositi eventi: la Fiera del formaggio di fossa e la Sagra delle castagne.

Incontri e manifestazioni

A Verucchio, sabato 12 novembre negli spazi del Teatro Eugenio Pazzini sarà possibile trascorrere una serata in compagnia del giornalista, scrittore, blogger e conduttore televisivo Toni Capuozzo che sarà intervistato sul palco e accompagnato nel suo spaziare fra la guerra in Ucraina e i principali avvenimenti alle varie latitudini e longitudini del pianeta. Il tutto, per offrire uno sguardo sul mondo e sugli “ultimi avvenimenti di geopolitica” fatto di “riflessioni e considerazioni”.

A Rimini, il museo della Città ospita "Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) con i libri', il ciclo di lezioni magistrali e presentazioni di libri dedicato alla comprensione del mondo contemporaneo curata dalla Biblioteca Gambalunga. “Il coraggio della conoscenza, il potere dell’immaginazione” è il titolo di questa XIII edizione che chiama scienziati e filosofi, intellettuali e creativi, attraverso le proprie ricerche e i propri libri, a proporre percorsi di riflessione utili per affrontare l’incertezza e la complessità del tempo presente. Chiunque fosse alla ricerca poi di qualcosa di un pò più "movimentato" e all'insegna della gentilezza, in Piazza dei Sogni tra coreografie e passi di danza sarà possibile "scatenarsi" partecipando alla Dance for Kindness, in occasione della Giornata mondiale della Gentilezza di cui Rimini sarà ambasciatrice per l'Italia.

Al Teatro della Regina di Cattolica e al Salone Snaporaz, l’autunno porta con sè tanta prosa, musica e comicità. Dopo due stagioni segnate dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, il Teatro della Regina torna con una programmazione che prosegue nella direzione di coniugare linguaggi drammaturgici classici e contemporanei con proposte che rappresentano il meglio della produzione artistica nazionale e internazionale. Un cartellone denso e poliedrico quello che ci attende, che da ottobre ad aprile offrirà agli spettatori un calendario di venti titoli che spazieranno tra prosa, musica, danza e comicità.

A Poggio Torriana, proseguono anche gli appuntamenti con la rassegna teatrale e di arte del contemporaneo “Mentre Vivevo”. Offrendo proposte che spaziano dal teatro alla poesia, dalla musica al cinema, con un’attenzione ad alcune giornate in particolare come quella dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, quella della Memoria e infine quella dedicata alla poesia.

A Riccione, venerdì 11 novembre, nel giorno del santo patrono della città, presso il Palazzo del Turismo va in scena Otello: dalla parte di Cassio con protagonista Alessandro Preziosi. L'artista affronterà il drammatico argomento della gelosia con le note di Verdi e Rossini, autori delle più note versioni operistiche dell’Otello, eseguite dal pianista Carlo Guaitoli.

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, sono tante le iniziative promosse a sostegno di questa controversa tematica.

La città di Rimini, attraverso l'evento "Ricominciamo da NoiDonne" intende far leva su alcuni strumenti culturali (libri, mass media e teatro) per condividere la necessità di lottare contro una forma di violenza spesso sommersa e profondamente radicata nel tessuto sociale di molti Stati, che anche a Rimini ha portato a ben tre femminicidi nei soli primi sei mesi dell'anno in corso.

Anche San Giovanni in Marignano organizza alcuni eventi ed iniziative di sensibilizzazione.



Al Teatro Astra di Misano Adriatico, proseguono gli appuntamenti con la rassegna filosofica Libertà; venerdì 11 novembre sarà la volta del filosofo Paolo Ercolani che porterà sul palco della kermesse misanese una riflessione dal titolo "Il mito della libertà: ciò che l’uomo non vuole”.

Escursioni e visite guidate

Per scoprire le bellezze del centro storico è sempre possibile scegliere fra diverse visite guidate alla scoperta della città, tra Fellini Museum, Domus del Chirurgo, Part- Palazzi dell’Arte e Teatro Galli. Inoltre questa settimana i City Tour di VisitRiminipropongono un viaggio tra I Tesori di Rimini (domenica 13 novembre).

Sport

Sabato 11 e domenica 12 novembre a Rimini, alla Piazza sull’acqua, arriva Sponc: Sport non convenzionale per tutti, un progetto che ambisce a creare, grazie all’impegno del movimento sportivo universitario (CUSI) in partnership con Anci, momenti di vita sportiva all’aria aperta al di fuori degli ordinari impianti sportivi, valorizzando così il patrimonio dei centri urbani in cui operano quotidianamente.

Mercatini

A Riccione prosegue l'appuntamneto con "Il baule dei ricordi". Da anni, il mercatino è apprezzato da clienti abitudinari e curiosi in cerca di oggetti rari o dimenticati, articoli insoliti, piccolo antiquariato e modernariato, collezionismo, monete e banconote, bigiotteria, calendari, quadri e tanti altri oggetti che ritornano a nuova vita in un’ottica di economia circolare e consumo più sostenibile.

Mostre

Nel fine settimana ampio spazio anche alla bellezza e alla cultura artistica. Sono numerose le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare. Dal 5 novembre sono approdate a Rimini, nell’Ala Nuova del Museo della Città, 45 opere d’arte contemporanea di 36 artisti, premiati nel 2021 nell’ambito del bando promosso dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere il settore delle arti visive colpito in epoca pandemica. Accanto ad esse, l’Ala Nuova del Museo ospiterà anche due straordinarie donazioni del mecenate bolognese Francesco Amante, imprenditore appassionato d’arte, che ha concesso alla Regione Collection of Paths (1995) di Emil Lukas e al Comune di Rimini Terza camera (Lettiga) (2007) di Flavio Favelli, ampliando così l’offerta culturale che la città di Rimini dedica al contemporaneo.

Al Cinema Fulgor, spazio ad una Rimini lontana con la mostra fotografica La prima notte di quiete 50 anni dopo La prima notte d quiete, strumento celebrativo e commemorativo del regista Valerio Zurlin. L'omonimo film ambientato e girato a Rimini è molto caro ai cittadini perché propone l'immagine, un po' malinconica, della città in inverno, lontana dai luoghi comuni per cui era nota come capitale italiana del turismo balneare.

Tra le altre mostre, alla Galleria dell’Immagine, sarà possibile godere della mostra fotografica "Donne nella pesca" per valorizzare la presenza e il ruolo delle donne nella pesca e nell’acquacoltura.

A Riccione, nell’ambito della Festa infinita, la serie di eventi che Riccione dedica al suo Centenario, il delizioso scrigno liberty di Villa Franceschi che conserva al suo interno opere d’arte dal ‘900 ai giorni nostri, si vestirà, nelle sale al piano terra, dei colori brillanti del mosaico contemporaneo in suggestivo dialogo con gli ambienti di primo ‘900. Da sabato 22 ottobre a domenica 8 gennaio 2023 la Villa ospiterà Tessere i sogni. La mostra dell'artista Luca Barberini, mosaicista di fama nazionale ed internazionale sarà composta da una serie di opere quasi tutte inedite appartenenti alla sua più recente produzione dedicata al tema del sogno e alla rievocazione delle visioni notturne che affollano la mente dell’artista durante il sonno.

A Cattolica, la Biblioteca Comunale offre i propri spazi per la mostra itinerante Una vita contro la mafia, con l'intento di raccontare coloro che hanno lottato duramente contro le mafie tra magistrati, poliziotti, giornalisti, imprenditorie cittadini.