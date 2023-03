Fine settimana con Rimini Marathon, Giornate Fai, mostre e appuntamenti a teatro

Il fine settimana in provincia è più ricco e variegato che mai. La stessa varietà, infatti, potremo ritrovarla nell'offerta della città e così dei territori dell'entroterra, spaziando tra numerosi appuntamenti con i quali intrattenersi e tra cui potere scegliere. Scopriamo insieme il ricco carnet di eventi che la città ci offre, spaziando e abbracciando tutto il territorio, dal mare sino alle colline dell'entroterra.

Musica

Appuntamento con la musica nel fine settimana di Coriano. Il palcoscenico del Teatro CorTe, sabato 25 marzo sarà animato dalle sonorità di Clarrisa Vichi che renderà omaggio attraverso un concerto tributo alla cantante Mina e alla sua ineguagliabile voce, nella giornata del suo compleanno (25 marzo 1940). Con Grande Grande Grande, la giovane performer salirà sul palcoscenico insieme alla band The Sound Messengers per una serata in musica ricca di emozioni, dal repertorio intramontabile, interpretato e "rivisitato" attraverso arrangiamenti soft e smooth.

Il "borbottare" della caffettiera sopra ai fornelli, l'espandersi per casa dell'aroma di caffè, il fragante e avvolgente profumo di brioches appena sfornate. La colazione è un rituale o meglio una coccola irrinunciabile e accompagnarla con l'ascolto di buona musica, può tramutarsi in un valore aggiunto e rendere questa pratica un'esperienza unica. A Verucchio, da non perdere la colazione di domenica 25 marzo. Le antriche sale della chiesa di Sant’Agostino, ospiteranno per l'occasione la rassegna musicale di Colazione in Musica, un'opportunità per gustare una deliziosa colazione e ascoltare buona musica dal vivo, sotto la direzione artistica di Davide Tura, noto compositore e pianista. La mattinata di domenica 25 marzo vedrà in scena il coro riccionese di Voci Bianche “Le Allegre note”, diretto dal maestro Fabio Pecci con l'accompagnamento al pianoforte di Fabrizio Di Muro.

Incontri & Manifestazioni

E' tempo di primavera e Piazza Silvagni a San Giovanni in Marignano, domenica 26 marzo "si veste a festa" per Primavera in Piazza: un'occasione di festa tra piante e fori, attività luediche, incontri e laboratori per bambini.

A Misano Adriatico presso il Cinema Teatro Astra proseguono gli appuntamenti con la rassegna "Ritratti d'autore - i classici che aiutano a vivere". Per l'occasione, Paolo Nori porterà in scena nella serata di venerdì 24 marzo un intervento dedicato ad Anna Achmatova, una delle figure più importanti della poesia russa del Novecento, alla quale è ispirato il romanzo "Vi avverto che vivo per l’ultima volta (Noi e Anna Achmatova)".

Non è tutto. Nel fine settimana della città ampio spazio anche alla bellezza e alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale. Nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 marzo si rinnova l’appuntamento con le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Questa manifestazione, ormai nota e consolidata, capace di coinvolgere ogni anno centinaia di migliaia di cittadini alla scoperta dei luoghi e territori che abitano quotidianamente, sono divenute ormai il simbolo di una vocazione collettiva che anima l’Italia. Per l'occasione, l'edizione primaverile della manifestazione offrirà l'opportunità di addentrarsi alla scoperta delle grotte sotterranee situate nel sottosuolo dell'antico borgo abitato, soffermandosi in maniera particolare sulla Grotta Valloni e per concludere, attraverso una visita guidata al Museo Etnografico, custode delle testimonianze e dell'anima della gente di Romagna.

Appuntamento al cinema

A Rimini, proseguono gli appuntamenti al cinema per l'intero mese di marzo. Quale migliore occasione, dunque, per trascorrere del tempo all'interno degli spazi del Cinema Fulgor tra pellicole di qualità dedicate all'attrice, icona di stile senza tempo e sensibile filantropa Audrey Hepburn. Il tutto, attraverso tre appuntamenti attraverso i quali celebrare una delle artiste più amate e imitate della cinematografia mondiale, a 30 anni dalla sua scomparsa.

Appuntamento a teatro

Al Palazzo del Turismo di Riccione, venerdì 24 marzo Fabio Troiano porta in scena in un metaforico locale in disfacimento, tra bottiglie semivuote e fiori calpestati, Il dio bambino: uno spettacolo tratto dal monologo scritto nel 1993 da Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Il dio bambino racconta una normale storia d’amore che si sviluppa nell’arco di alcuni anni: un uomo a confronto con una donna, il migliore testimone per mettere in dubbio la sua consistenza, la sua presunta virilità.

A Longiano, la danza si sveste a teatro e mostra la "propria" nudità attraverso lo spettacolo Shoes on, ideato dalla coreografa Luna Cenere. Per l'occasione, il palcoscenico vedrà l'esibizione tra sinuove movenze e passi di danza dei performer Michele Scappa e Davide Tagliavini attraverso i quali la coreografa continua ad esplorare le possibilità artistiche dei corpi nudi nell’ambito della danza. Shoes on è un archivio di gesti e movimenti che dalle forme più ancestrali evolve fino a posture proprie dell’atletica o della danza. Solo due paia di scarpe vestono i corpi dei performer, diventando ulteriore soggetto della scena. Un’indagine architettonica sul corpo che, nell’attraversamento di diversi registri, mostra le potenzialità e la sensibilità creativa della nudità in accordo all’oggetto che è agito e allo stesso tempo agisce sulla scena e genera l’urgenza di un radicamento, e la necessità di non prendersi troppo sul serio.

A tal proposito, gli spazi di Piazza della Repubblica nella serata di venerdì 24 marzo ospiteranno lo spettacolo di danza Canova svelato. La Compagnia RbR illusionisti della danza, impegnata per l'occasione sul palcoscenico, offrirà l'opportunità allo spettatore di assistere ad una vera e propria traslazione: le opere d’arte del Maestro di Possagno prenderanno forma nel mondo contemporaneo e Canova sarà la “guida” di questo viaggio scenico, il lume che indicherà il passaggio, sarà la voce di profezie in un’esperienza danzante visionaria. Ogni gesto in scena sarà ispirato alla perfezione delle linee, alla delicatezza, alla bellezza e alla purezza insita nei lavori del Canova, il primo ad aver posto attenzione all’espressività dei volti e degli atteggiamenti del corpo, e alle proporzioni che rispondono ai canoni di bellezza ideale.

A San Clemente, domenica 26 marzo cala il sipario sulla rassegna A teatro con mamma e papà; per l'occasione, il palcoscenico del Teatro Giustiniano Villà sarà travolto dalle "vocalità" di Mirco Gennari e il Duo Chaminade che che per l'occasione, ci incanteranno con i “racconti suonati e suoni raccontati” di Enfantillages Pittoresques: uno sguardo all’infanzia che grazie all’intreccio continuo fra parole e musica darà vita ad una pièce teatral-musicale densa di suggestioni e rimandi ad una dimensione giocosa e a volte onirica.

Escursioni e visite guidate

Per proseguire l'anno nel migliore dei modi c'è soltanto una cosa da fare... Immergersi nella bellezza.

Sabato 25 marzo avremo l'opportunità di scoprire "La Rimini della Belle Èpoque": attraverso un tour da percorrere tutto d'un fiato, i partecipanti a partire dal Grand Hotel, monumento nazionale e simbolo del lusso e dei fasti dell’Ottocento, si spingeranno sino a Villa Adriatica, nido d’amore di Gabriele D’Annunzio e di Eleonora Duse, proseguendo successivamente verso l’Embassy, location prediletta della movida fino al secolo scorso, Villa Solinas, esempio eclatante dello stile liberty e alla Villa Baldini, appartenuta ad una delle famiglie più illustri del periodo, precursori del turismo balneare elitario riminese, sino all'imponente e suggestivo Tempio Malatestiano, Piazza Cavour, una delle piazze più belle e ricche di storia d’Italia, per poi concludersi in piazza Malatesta, davanti all'imponente Castel Sismondo, antica residenza del condottiero Sigismondo durante la propria permanenza riminese.

Sport

Podisti e amanti della corsa nella mattinata di domenica 26 marzo si danno appuntamento per la Rimini Marathon tornata lo scorso anno protagonista dopo 2 anni di assenza. Lo start è fissato alle 9.30, quando i podisti si ritroveranno all’ombra dell’arco d’Augusto, dove sono fissati la partenza e l’arrivo del percorso che partendo dal centro storico toccherà poi la zona del porto e del Parco del Mare fino a Miramare, per poi attraversare a Riccione e Misano e rientrare in territorio riminese con il chilometro finale da percorrere immersi nella storia, dal ponte di Tiberio fino all’Arco d’Augusto. Tre le gare al via domenica: oltre alla maratona sulla distanza classica, anche la mezza maratona (21 km) e la "ventina"(sulla stessa distanza ma non agonistica), la family run per chi non ha troppi chilometri nelle gambe (7 km). Il villaggio della Rimini Marathon si aprirà però già sabato 25 marzo, con la Kids Run, la corsa dedicata ai bambini su un circuito di un chilometro all’interno del centro storico.

Mostre

Nel fine settimana ampio spazio anche alla bellezza e alla cultura artistica. Sono numerose le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare.

A Rimini, un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove potere incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. "Fellini Museum" è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e lescelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Gli ambienti del Fellini Museum situati all'interno del Palazzo del Fulgor, in occasione dei 50 anni di Amarcord, ospiteranno a partire da govedì 23 marzo e fino al 16 aprile, la mostra fotografica “Altrove”, una esposizione di 27 fotografie realizzara da parte dell'artista Lorenzo Mini. Le immagini della spiaggia in inverno, i colori rarefatti e la densa foschia evocano le atmosfere del film e richiamano alcuni temi ricorrenti nel cinema di Fellini: il mare, la nebbia e il sogno.

All'interno della medesima struttura, inoltre, a partire da venerdì 24 marzo sarà possibile partecipare alla mostra fotografica "Spadò", incentrata attorno all'esistenza di Alberto Spadolini. L’artista, fu decoratore del vittoriale di Gabriele D’Annunzio, danzatore con Josephine Baker, coreografo ammirato da Paul Valery e Maurice Ravel, attore con Jean Merais e Jean Gabin ed anche cantante e regista di documentari oltre ad essersi espresso nell’arte della pittura trovando l’ammirazione di Jean Cocteau e Max Jacob. Alberto Spadolini fu tutto questo e molto di più con i suoi trascorsi nella scultura e nel giornalismo fino a ritrovarsi agente nella Resistenza antinazista.

La Galleria dell’Immagine della Biblioteca Civica Gambalunga, a partire da sabato 21 gennaio ospiterà la mostra fotografica "Rimini Ritrovata". Immagini degli anni Cinquanta negli scatti inediti di Amedeo Montemaggi. Un sorprendente numero di negativi, ritrovati pochi anni fa tra gli effetti personale dell'appassionato d'arte, con immagini mai stampate (tranne pochissime eccezioni). Il fondo fotografico conta circa 40.000 scatti a partire dal 1954 in avanti, che documentano sistematicamente eventi, personaggi e paesaggi riminesi, compreso il patrimonio artistico e architettonico della città. Si tratta d’immagini in bianco e nero che ritraggono in ogni aspetto storico-artistico e di costume, la società e i paesaggi riminesi della ricostruzione, i primi anni del boom turistico in cui si testimoniano visioni urbane perdute, tradizioni culturali scomparse, avvenimenti mondani, la moda e i personaggi di quella epoca in cui si gettarono le basi della Rimini contemporanea.

A Riccione, nell’ambito della Festa infinita, la serie di eventi che la città dedica al suo Centenario, il delizioso scrigno liberty di Villa Franceschi che conserva al suo interno opere d’arte dal ‘900 ai giorni nostri, si vestirà, nelle sale al piano terra, dei colori brillanti del mosaico contemporaneo in suggestivo dialogo con gli ambienti di primo ‘900. Da sabato 22 ottobre a lunedì 10 aprile 2023 la Villa ospiterà Tessere i sogni. La mostra dell'artista Luca Barberini, mosaicista di fama nazionale ed internazionale sarà composta da una serie di opere quasi tutte inedite appartenenti alla sua più recente produzione dedicata al tema del sogno e alla rievocazione delle visioni notturne che affollano la mente dell’artista durante il sonno.

All'interno della medesima cornice, a partire da giovedì 22 dicembre, nello spazio creativo Art Room sarà possibile ammirare Opulenza, una esposizione di sei abiti insoliti e fastosi. L’esposizione vuole rendere omaggio alla moda intesa come "l’arte dell’invenzione” e nasce proprio dall’idea di reinventare forme di abiti estremamente eleganti abbinati ad accessori a cui è stata data una nuova vita. Dunque, una piccola ma preziosa collezione realizzata da capi che simboleggiano il concetto di rinascita e rigenerazione di abiti grazie all'utilizzo degli accessori che li adornano, in cui risalta la volontà di portare alla luce una bellezza "opulenta" di veri e propri “abiti gioiello”.

La Galleria del Centro della Pesa, a partire da sabato 4 marzo ospiterà la mostra pittorica "Fuoco e spazio" dell’artista Michela Mangani. Un'occasione per amminare le 40 opere pittoriche esposte, appartenenti alla serie Veline, realizzata dall’artista tra il 2021 e il 2022. Dell’evento espositivo sarà edito il catalogo con il logo dell’Unesco e sua motivazione, il quale sarà successivamente disponibile per la visione al pubblico presso la biblioteca del Metropolitan Museum di New York.

Inoltre, a partire da sabato 26 novembre Villa Mussolini ospiterà la mostra Frida Kahlo. Una vita per immagini. Attraverso un centinaio di scatti, per la maggior parte originali, il progetto mira a ricostruire le vicende della vita controcorrente della grande artista messicana, alla ricerca delle motivazioni che l’hanno trasformata in un’icona femminile e pop a livello internazionale.

A Cattolica, fino a domenica 26 marzo la Galleria Comunale Santa Croce offrirà i propri spazi per ospitare la mostra Il canto della retara di Laura Renna. L'esposizione, s'inserisce all'interno del progetto Mansio: una programmazione di mostre di artisti contemporanei che si susseguiranno presso la struttura nel corso del 2023.

Ne Il canto della retara, l'autrice si relazionerà con la marineria tradizionale cattolichina. Insieme a pescatori e retai, le retare erano le donne che riparavano le reti. Si narra cantassero mentre lavoravano, sedute con in mano un agone, o linguetta di legno, e una matassa con la quale riparavano questi grandi attrezzi annodati, realizzati in corda o spago ottenuti da fibre naturali. Così come le retare, anche le mani di Laura Renna lavorano con materiali naturali. Entrano nelle cavità create dalla lavorazione della lana, mentre il corpo si muove seguendo l’andamento dei filamenti che rinascono a contatto con le mani e sono portatori di storie, così come lo è la rete sotto le mani dei pescatori e delle donne che la riparavano. Inoltre, nelle giornate di giovedì 9 e venerdì 10 marzo, Laura Renna lavorerà in residenza all’interno del Museo della Regina ed inviterà pescatori cattolichini e associazioni cittadine a tessere con lei per realizzare un’opera collettiva.

A Santarcangelo, il Museo Storico Archeologico (Musas) a partire da giovedì 5 gennaio ospiterà la mostra “Lo spazio del tempo. Calendari romani tra ritmi naturali e culturali”: un racconto sull’origine dei calendari, strumenti creati in epoca romana per misurare il tempo e particolarmente significativi per il patrimonio archeologico della città, fortemente caratterizzato dalla vocazione agricola e dalla continuità delle tradizioni legate alle fiere stagionali.