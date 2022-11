Cosa significa essere donna nel mondo del teatro, si racconta Daniela Nicolò

Essere donna nel mondo del teatro, ma anche le arti come strumento potente per contrastare la disperazione e la violenza.

Questi alcuni dei temi che verranno affrontati insieme a Daniela Nicolo - attrice, regista e sceneggiatrice – nell’incontro di mercoledì 23 novembre al Cinema Fulgor di Rimini alle ore 18:45 dal titolo Leben? oder Theater? [Vita? o Teatro?]. L’incontro – che sarà introdotto da Angela Piegari e condotto da Vera Bessone - è inserito nell’ambito della Rassegna “Ogni donna una storia”, a cura della Casa delle Donne del Comune di Rimini e Rete Donne Rimini.

L’appuntamento è inserito nel programma “Donne Coraggio!”, una serie di iniziative in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Daniela Nicolò - attrice, regista, sceneggiatrice - fonda nel 1991 insieme a Enrico Casagrande Motus, compagnia nomade e indipendente, in costante movimento tra Paesi, momenti storici e discipline. Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande, animati dalla necessità di confrontarsi con temi, conflitti e ferite dell’attualità, fondono scenicamente arte e impegno civile attraversando immaginari che hanno riattivato le visioni di alcuni tra i più scomodi “poeti” della contemporaneità. Il gruppo, esploso negli anni Novanta con spettacoli di grande impatto emotivo e fisico, ha saputo e sa prevedere e raccontare alcune tra le più aspre contraddizioni del presente, ha attraversato e creato tendenze sceniche ipercontemporanee, interpretando autori come Beckett, DeLillo, Genet, Fassbinder, Rilke o l’amato Pasolini, per approdare a una Tempesta shakesperiana, interpolata da Aimé Césaire, capace di evocare la tragedia che può essere la migrazione e di creare instant community in tutto il mondo. I temi del confine – fisico, geografico, mentale – e della libertà di attraversarlo, rimangono centrali anche nei lavori più recenti, come l’acclamato Mdlsx o la co-produzione italo-newyorkese Panorama.