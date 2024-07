Notte Rosa tutta da ridere al Parco degli Artisti, con la comicità di Duilio Pizzocchi e gli artsiti de "Il Costipanzo Show"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

ll palcoscenico del Parco degli Artisti di Vergiano di Rimini è all'insegna della comicità, per trascorrere una Notte Rosa tra risate e allegria. A tal proposito, nella serata di sabato 6 luglio salirà sul palcoscenico cittadino Duilio Pizzocchi, nonchè ideatore de "Il Costipanzo Show". Oltre all'irriverente artista, saranno in scena tanti altri artisti, come Sergio Casabianca, Marco Dondarini e Davide Dalfiume, Andrea Vasumi, il Mago Simon e la cantante Sonia Andrea. Ospite d'eccezione della serata: Gene Gnocchi.

Un grande spettacolo comico, originale ed al tempo stesso "unico".

Inizio spettacolo ore 21:15