Crossroads, il festival della musica fa tappa a Rimini e la cantante israeliana Noa celebra i 30 anni di carriera al Galli

Dal 4 marzo al 24 luglio si svolgerà la 23esima edizione di Crossroads. Un festival per esploratori, della musica ma anche del territorio: l’edizione 2022 propone oltre 60 concerti distribuiti su tutto il territorio dell’Emilia-Romagna, con tappe in oltre venti comuni. Il gigantismo musicale è solo una delle anime di Crossroads. A definire l’identità del festival è infatti anche il viaggio, non metaforico bensì letterale: un continuo spostamento tra i centri grandi e piccoli dell’Emilia-Romagna, alla scoperta di paesi e paesaggi anche fuori dalle abituali rotte della musica dal vivo. Il cartellone è talmente vasto (vi prenderanno parte oltre 450 musicisti) da offrire uno sguardo enciclopedico sugli stili jazzistici, chiamati a convivere in armonioso equilibrio: dal mainstream di matrice afroamericana alle avanguardie europee, dal jazz gitano alla fusion, dallo swing alle più attuali ibridazioni dei linguaggi musicali. Appuntamento con il jazz al Teatro sociale di Novafeltria il 25 aprile con Bebo Ferra. Ci saranno poi concerti tematicamente caratterizzati, come la produzione originale in omaggio a Nina Simone dove ritroveremo Maria Pia De Vito, special guest dell’Italian Jazz Orchestra assieme al trombettista Flavio Boltro il 29 giugno, alla Corte degli Agostiniani a Rimini. Cambiando genere musicale l’11 luglio, sempre alla Corte degli Agostiniani, si esibirà la cantante coreana Youn Sun Nah, una presenza esotica sul suolo europeo che rinnova il suo duo con il chitarrista svedese Ulf Wakenius. . Il 24 luglio la cantante israeliana Noa sarà al Teatro Galli di Rimini per il tour celebrativo dei suoi 30 anni di carriera. Crossroads 2022 è organizzato come sempre da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni e con il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. www.crossroads-it.org – www.erjn.it - www.jazznetwork.it