Crossroads,  Peppe Servillo e Danilo Rea rivisitano in chiave jazz la canzone partenopea

Giovedì 15 luglio alla Corte degli Agostiniani, con inizio alle 21.15, Peppe Servillo e Danilo Rea, con il loro duo voce e pianoforte dedicato alla rivisitazione in chiave jazz della canzone partenopea, saranno i protagonisti del secondo concerto a Rimini dell’edizione 2021 di Crossroads, il festival itinerante organizzato da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna. Il concerto, che in caso di maltempo si terrà al Teatro degli Atti, è realizzato in collaborazione con il Comune di Rimini Settore Cultura. Biglietti: prezzo unico euro 18.

Un omaggio alla tradizione canora napoletana: in “Napoli e Jazz” rivivono le melodie dei più celebri compositori partenopei, nell’appassionata interpretazione di Peppe Servillo e nelle accese note del pianoforte di Danilo Rea. Arricchiti dall’apporto dell’improvvisazione e della sensibilità jazzistica, si ascolteranno i poetici testi di Murolo, Bovio, Carosone, quelli evocativi di I’ te vurria vasà, Reginella, Era de maggio, senza tralasciare doverose citazioni di altri memorabili autori, compreso Modugno (che napoletano non è, pur avendo una forte affinità con questa scuola musicale).



Prevendita on-line: www.crossroads-it.org