Marketing, networking e imprenditoria femminile al Cube di Rimini

Il 13,14 e 15 maggio 2022, dalle 10 alle 19, si terrà il Cube - Conference of Unconventional Business Expertise, la più grande conferenza virtuale gratuita su Business e Imprenditoria in Europa. A supporto dell’iniziativa il comune di Roma Capitale, il comune di Rimini, e il patrocinio della Regione Lazio. Il Cube ospiterà oltre 15.000 mila utenti collegati virtualmente al palco dell’RDS Stadium di Rimini per tre giorni. I giovani saranno messi al centro di un evento virtuale da seguire attraverso le parole di 20 speaker di caratura nazionale e internazionale. Tutti quei ragazzi e ragazze che escono dall'università e hanno fame ed esigenza di informazioni professionalizzanti per entrare nel mondo del lavoro. Dall’altro lato i co-protagonisti saranno gli imprenditori, i liberi professionisti, coloro che oggi sono al centro della ripartenza e vogliono apprendere strategie performanti da combinare con la forza degli Under30. A completare il tutto ci saranno i relatori, professionisti del loro settore che si alterneranno per parlare di marketing, vendita, management, green economy, imprenditoria femminile e giovanile attraverso le loro storie e il mindset acquisito in anni di esperienza. Tra i tanti, visionabili nelle fonti in allegato, Marco Landi, il manager italiano che ha fatto rientrare Steve Jobs in Apple nel 97, Stefania Lo Gatto, definita la regina del networking con un fatturato personale che supera i 1.5 miliardi di euro, Veronica Gentili, esperta di Facebook Advertising riconosciuta a livello Europeo per la sua esperienza in ambito. Le sessioni si terranno durante i tre giorni, venerdì, sabato e domenica, mattina e pomeriggio. Cube nasce con l’intento di offrire un’esperienza totalmente gratuita a tutti coloro che parteciperanno per ricevere informazioni utili e avviare la propria azienda, aprire una start up, diventare esperti di marketing o iniziare la propria carriera commerciale. L’evento si svolgerà completamente Online per gli utenti ma la location di registrazione sarà l’RDS Stadium di Rimini: 1400 metri quadri, 10 telecamere, una regia con 30 professionisti del settore per rendere unico e interattivo l’evento