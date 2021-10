Una giornata con la Legio VI Ferrata Aps per tornare nella Roma imperiale

La Legio VI Ferrata Aps per la giornata dedicata alle famiglie propone un viaggio nel tempo nella Roma imperiale con laboratori didattici per bambini e conferenze per adulti. Verrà mostrato uno spaccato della società del tempo da un punto di vista militare ma anche civile.

Partecipazione gratuita con obbligo di prenotazione. In caso di maltempo l'evento si svolgerà nelle sale del museo. Ingresso con green pass per i maggiori di anni 12.

