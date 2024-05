Con "Cuori Sparsi", una serata di teatro-danza dedicata a teatro e pedagogia

La Direzione del Teatro Sociale di Novafeltria invita il pubblico ad una serata dedicata a teatro e pedagogia a chiusura del progetto culturale nuova fabula. Nella serata di giovedì 9 maggio (dalle ore 20:30) verrano presentati gli esiti dei laboratori di arti sceniche e drammaturgia che si sono svolti al Teatro Sociale durante la stagione teatrale. Andrà in scena inoltre la performance del giovanissimo Collettivo il Nido che ha svolto un periodo di tutoraggio artistico e tecnico con la compagnia Teatro Patalò. La serata, dal titolo Cuori Sparsi, sarà suddivisa in tre atti.

In scena alle ore 20:30 "Mi chiamo Elena" con Marianna Pruccoli, Anna Ceci, Giulia Ricci, Lucia Finamore, Roger Dell’Anna. Esito del laboratorio per adolescenti condotto da Alice Toccacieli e Luca Serrani, un progetto di Luoghi Comuni e Teatro Patalò realizzato con il sostegno del Comune di Novafeltria

A seguire, alle ore 21:15 "Da quali stelle siamo caduti?" performance di Enrico Battarra - Collettivo il Nido. Una relazione tra corpo, luce e oscurità, dove il centro non è quello che si illumina ma quello che si nasconde. Il Collettivo Il Nido nasce dall’incontro tra l’attore e danzatore Enrico Battarra, il musicista Emanuele Pratelli e l’artista visiva Letizia Monti, come collettivo di ricerca teatrale e di creazione di progetti culturali. I lavori del Nido sono caratterizzati da una forte impronta visiva dove i vari linguaggi artistici vengono accolti in un’unica stanza comune senza gerarchia. Tutto parte dal corpo, il quale è luogo di azione e motore del ritmo.

Infine, alle 21:45, "Il gioco più bello" con Cinzia Catani, Deborah Fortini, Dina Rotatori, Emanuele Tontini, Giulio Ugolini, Nicola Zoppi, Lida Zvereva. Performance esito del workshop sul lavoro dell'attore condotto da Luca Serrani.

Ingresso a contributo libero