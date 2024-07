Da John Coltrane a Billie Holliday, a Cattolica il fascino immortale del grande jazz con i Fabulous Diesis Quartet

Il fascino immortale del Jazz. FASCINATING MAINSTREAM è il secondo concerto della rassegna “JaZzFeeling Festival” che, questo giovedì, 18 luglio, alle ore 21, vedrà salire sul palco di piazza Roosevelt i Fabulous Diesis Quartet. Sono quattro giovani musicisti di talento, tra cui la cantante ucraina Alexandra Syrkasheva, che si esibiscono con un repertorio raffinato e ricercato, un viaggio nell’eleganza e nella profondità del jazz, attraverso l’originale interpretazione delle composizioni di leggende come Duke Ellington e Miles Davis, passando per le melodie sofisticate di Billie Holiday e John Coltrane, coinvolgendo il pubblico in un'esperienza musicale unica e travolgente.



Il concerto della rassegna, organizzato dal Comune di Cattolica con la Direzione artistica di Diego Olivieri, è gratuito, con sedute disponibili fino ad esaurimento posti.

Per chi desidera cenare in piazza Roosevelt, il ristorante “Da Andrea” è partner di Cattolica JaZzFeeling Festival”.

Info: chiamare lo IAT Cattolica al numero 0541966697 e visitare la pagina Facebook JaZzFeeling.