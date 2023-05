RiminiWellness 2023: sport, libertà e una grande protagonista in tour

Gli appassionati di sport lo sanno bene: tenersi in forma e prendersi cura del proprio fisico è il primo passo per sentirsi liberi.

Liberi di far esplodere la propria energia in tutto il suo potenziale, liberi di spingere il proprio corpo fino al limite, liberi di esplorare la propria resistenza, la propria ambizione, la propria voglia di vincere o, a volte, anche solo di partecipare, poter dire “io c’ero”.

L’universo del Wellness esplode a Rimini in tutta la sua energia

Eventi di questo genere, in cui tanti appassionati di una stessa disciplina si riuniscono in luoghi simbolo, sono rari: viene in mente la Maratona di New York o la Parigi Dakar, giusto per far capire l’eccezionalità di determinati eventi.

Ecco, nel mondo del fitness, uno dei più grandi e apprezzati eventi a livello internazionale è il RiminiWellness, che si terrà qui in Italia, al Quartiere Fieristico di Rimini, dall’1 al 4 giugno.

Parliamo di una fiera che conta ogni anno oltre 100.000 visite e che racchiude sotto lo stesso tetto tutte le principali realtà dell'universo wellness, che non comprendono solo discipline sportive ed esercizio fisico, ma anche nutrizione, benessere mentale e medicina preventiva.

A rendere unico e inimitabile l’evento saranno, infatti, talk, seminari e workshop, che consentiranno di entrare in contatto con la comunità scientifica legata al mondo del Wellness, gli showcooking, la presenza delle più influenti web creator del settore e le tante occasioni per allenarsi in gruppo, per provare nuove attrezzature sportive, per conoscersi, interagire e divertirsi insieme in libertà.

Dacia Extreme, auto ufficiale di RiminiWellness

E, proprio il concetto di libertà, sprigionato da tanto entusiasmo e voglia di esprimersi, ha attirato in fiera anche Dacia, uno dei marchi automotive più conosciuti.

Dacia sarà appunto l’auto ufficiale della fiera, veicolando un valore condiviso con la community del wellness: il desiderio di sentirsi liberi.

La presenza dei veicoli della gamma Dacia Extreme all’interno dell’evento consentirà il trasporto di alcuni ospiti di rilievo tra i quali influencer, vip e, ovviamente, atleti. Per tutti gli altri partecipanti: tanti gadget brandizzati Dacia e la possibilità unica di provare in esclusiva la gamma Dacia Extreme in alcuni test drive.

Per conoscere tutte le attività del brand in fiera, consigliamo, quindi, di iscriversi alla newsletter dedicata, così da ricevere tempestivamente le news sui test drive e la presenza di Dacia anche al RiminiWellness Off, il fuori salone del fitness, del benessere e dello sport.

Un evento, questo, parallelo alla fiera vera e propria, ma in grado di trasformare il centro storico e la Riviera di Rimini in una grande palestra a cielo aperto, grazie a un fitto programma di eventi, corsi, lezioni, talk e iniziative.

Il viaggio nel Wellness è solo l’inizio

Insomma, appassionati di wellness e di automobili, ma soprattutto appassionati di libertà in ogni sua declinazione, fisica e mentale, l’appuntamento per voi è al RiminiWellness dal 1° al 4 giugno.

Qui, nei 173.000 mq di spazi indoor e outdoor, vi aspettano tanti padiglioni dove praticare il vostro sport preferito e migliaia di ore di allenamento, per prendere parte a una delle più grandi fiere a voi dedicate.

Ma non è tutto, perché, terminata la fiera di Rimini, gli appuntamenti con Dacia non terminano certo qui, ma continuano nelle tre tappe successive del Dacia Extreme Tour:

Dal 16 al 25 giugno a Napoli, al Pizza Village

a Napoli, al Pizza Village Dal 6 al 10 settembre , a Milano, al Pizza Village

, a Milano, al Pizza Village Dal 20 al 22 ottobre a Roma, al Maker Faire

Insomma, allacciate le cinture di sicurezza, perché con Dacia Extreme il viaggio è appena cominciato.