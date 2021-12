“Dagli Inferi al cielo” ultimo appuntamento con Dante Alighieri

Sabato 18 dicembre termina il ciclo di conferenze Conversazioni con la Storia al Museo della Linea dei Goti di Montegridolfo. La serie d’incontri -organizzata dall’APS Ali di Farfalla con la collaborazione de Gli Amici per il Museo- è iniziata lo scorso 16 ottobre e ha spaziato dai prodromi della Prima Guerra Mondiale, fino alla poesia di Alfredo Panzini e Giustiniano Villa. Una esplorazione che si è focalizzata soprattutto nel periodo tra le due guerre, ma che ha contemplato anche la presentazione della pubblicazione di Andrea Santangelo Andare per la Linea Gotica.

L’ultimo appuntamento sarà sotto il segno di Dante Alighieri. Per celebrare il VII centenario dalla morte del sommo poeta, l’Amministrazione Comunale di Montegridolfo ha prodotto una preziosa pubblicazione intitolata Dagli Inferi al Cielo. Autori ne sono il Direttore del Museo della Linea dei Goti Daniele Diotallevi e l’Assessore alla Cultura Marco Musmeci. In queste pagine si scopre un parallelismo tra storia ed arte, dal crepuscolo dell’Ottocento agli anni Quaranta del Novecento; un parallelismo che induce a delle riflessioni sul gusto estetico di dannunziana matrice e, sul valore di Dante Alighieri quale riferimento dell’identità nazionale. La pubblicazione sponsorizzata da Rivierabanca, trova anche un supplemento iconografico virtuale, con le “Imagini” di Amos Nattini, pubblicate sulla pagina Facebook Disegna Montegridolfo.

Nell’ultimo saggio del libretto, si ricorda anche il Jubilaeum Lauretanum, il Giubileo concesso da Papa Francesco che fino allo scorso 10 dicembre, ha celebrato la Madonna di Loreto nel primo centenario del riconoscimento a Patrona degli Aviatori. In coincidenza di questo avvenimento e per sottolineare il legame identitario della Valconca, è ancora esposta nella cappellina di Sant’Antonio la Virgo Laureatana di Ilario Fioravanti. Proprio Daniele Diotallevi e Marco Musmeci, saranno due dei relatori di sabato pomeriggio ed a loro, si aggiungerà il prof. Michele Pagani. Pagani docente di restauro e noto restauratore internazionale, presenterà una sua recente scoperta: il fregio dantesco di Adolfo De Carolis dipinto nel 1921, nel Palazzetto Veneziano di Ravenna. Il pubblico presente sarà omaggiato di una copia della pubblicazione.





