"Dai cori al cuore", in attesa del Natale l'atmosfera si scalda con concerti e canti

Sabato 16 dicembre torna la rassegna Dai cori al cuore, a interpretare i giorni di festa del palinsesto eventi “Un raggio di luna. Riccione Natale Capodanno 2023-2024”, con un programma di concerti fino al 14 gennaio, nelle chiese e in Piazzale Ceccarini e che avranno come protagonisti importanti realtà musicali e corali. Come da tradizione, le proposte spazieranno dai brani classici che scaldano l’atmosfera natalizia ai cori delle voci più giovani e ai ritmi dei gospel, rinnovandosi con nuove melodie e sorprese.

Ad inaugurare il cartellone dei concerti, sabato 16 dicembre (ore 21:00), nella Chiesa nuova San Martino, debutta il Corone, diretto da Laura Amati, che interpreta “Tutto il mondo canta il Natale”, un viaggio in musica che porta a Riccione le melodie natalizie provenienti dall’Africa, dal Sud America, dalla Spagna, dal Regno Unito, dal Nord Europa e dall’Italia. La musica sarà intervallata da narrazioni poetiche e storie popolari con contributi video sui luoghi di guerra e testimonianze di vita e speranza. Lo spettacolo è in collaborazione con l’Associazione Amici di Andrea Aquilano con la partecipazione di Michele Fabbri, voce solista, e Giampiero Bartolini, voce narrante.

Domenica 17 dicembre (ore 18:00), il Coro Le Allegre Note e il Coro Note in Crescendo, diretti da Fabio Pecci, presentano nella Chiesa Mater Admirabilis il concerto “Natale col cuore. Songs of hope”, un programma di musica sacra unita a brani pop, popolari e moderni, scelti tra i lavori di alcuni tra i più originali compositori di musiche corali in Europa, Americhe e Africa, spaziando dai Metallica al Rinascimento, dal primo Romanticismo al Novecento, fino alla prima esecuzione assoluta di un brano composto per il coro Note in Crescendo.

“Gaudete. Il Natale, gli Alpini, la Romagna”

Nella Chiesa vecchia San Martino, venerdì 5 gennaio (ore 19:00), il Coro Stella Alpina, diretto da Anna Tedaldi, saluta il nuovo anno con il concerto “Gaudete. Il Natale, gli Alpini, la Romagna”, un repertorio che torna anche quest’anno, sempre più affascinante, a raccontare la nascita di Gesù Bambino, la notte della Pasquella di antica tradizione romagnola, e a ritrovare nei canti un augurio di pace e prosperità.

Il palco di piazzale Ceccarini, che diventa per le feste il teatro a cielo aperto del Natale illuminato dalla luna scenografica di Visit Romagna per il format “La settimana delle Sette Lune”, ospita il concerto di domenica 7 gennaio. Alle ore 18 l’appuntamento in musica sarà con “La colonna sonora delle feste. Sinfonie d’inverno” in cui le voci del Coro Lirico Perla Verde di Riccione, diretto da Barbara Amaduzzi, si fondono ai suoni dell’Orchestra di Fiati del Corpo Bandistico di Mondaino diretto da Marco Tasini. Lo spettacolo sigilla un’amicizia in musica cresciuta e rafforzata nel tempo, scandita da melodie e colonne sonore intramontabili.

“Stand by me”, un viaggio musicale

Nella Chiesa di San Lorenzo, sabato 13 gennaio (ore 21:00), il Coro Satibì Singers diretto da Enrico Cenci propone il concerto “Stand by me”, un viaggio musicale attraverso i ritmi del gospel, le melodie dei musical e le atmosfere del pop, con musiche e ritmi coinvolgenti che mettono allegria.

L’edizione 2023-2024 della rassegna “Dai cori al cuore” termina domenica 14 gennaio (ore 16:00) nella Chiesa Gesù Redentore con il concerto “Donne incanto. Melodie tra Natale e primavera” del Coro Città di Riccione Women Ensemble diretto da Marco Galli e con la partecipazione della pianista Maura Miceli, un’unione raffinata di voci femminili arricchita di nuove vocalità che ha permesso alla formazione di cimentarsi con repertori molto diversi tra loro che spaziano dai brani di genere classico e sacro fino alle melodie contemporanee e alle contaminazioni della “world music”.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti