Grande successo per la rassegna "Dai doni al cuore", altri appuntamenti in programma

Successo per il secondo appuntamento della rassegna Dai cori al cuore, programma di concerti fino all’8 gennaio, nelle chiese e negli spazi culturali di Riccione e che hanno come protagonisti importanti realtà musicali e corali.

Ieri ad ospitare l’appuntamento con i cori cittadini è stata la Chiesa Stella Maris. Protagonisti del pomeriggio il Coro Perla Verde Riccione, diretto da Barbara Amaduzzi e composto da elementi accomunati dalla stessa passione per la musica, e l’Orchestra di fiati del Corpo Bandistico di Mondaino, diretto da Marco Tasini, una delle più apprezzate realtà bandistiche italiane. A portare il saluto dell’amministrazione comunale l’assessora alla famiglia Marina Zoffoli.

Prossimo appuntamento di "Dai Cori al Cuore", lunedì 19 dicembre (ore 20:30), nella Chiesa nuova San Martino, saranno il coro a voci bianche e coro scolastico Le Allegre Note e il coro giovanile Note in Crescendo diretto dal Maestro Fabio Pecci.