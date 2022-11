Aspettando il Natale l'atmosfera si scalda con concerti e canti. Il programma di "Dai cori al cuore"

Domenica 4 dicembre torna la rassegna Dai cori al cuore, a interpretare i giorni di festa del palinsesto eventi Riccione Natale Capodanno 2022-2023, con un programma di concerti fino all’8 gennaio, nelle chiese e negli spazi culturali di Riccione e che avranno come protagonisti importanti realtà musicali e corali. Come da tradizione, le proposte spazieranno dai brani classici che scaldano l’atmosfera natalizia ai cori delle voci più giovani e ai ritmi dei gospel, rinnovandosi con nuove melodie e sorprese.

Dai cori al cuore nasce nel 2017 con l’intento di valorizzare compositori, musicisti, cantanti e realtà corali del tessuto culturale cittadino e del territorio, di trasmettere valori e tradizioni, unire e condividere con il pubblico messaggi importanti grazie alla musica.

L’edizione 2022-2023 debutta domenica 4 dicembre (ore 16:00) nella Chiesa Gesù Redentore, con il Coro Città di Riccione Women Ensemble diretto da Marco Galli, nella performance celebrativa del quarantesimo della fondazione, dal titolo Noi unite oltre ogni tempo e che vede la partecipazione della pianista Maura Miceli. In questa occasione, il gruppo femminile festeggia quarant’anni di attività e di musica corale a Riccione (1982 – 2022), dopo numerosi e prestigiosi eventi, oltre a partecipazioni a concorsi e festival corali italiani e stranieri.

Domenica 11 dicembre (ore 16:00), la Chiesa Stella Maris ospita il concerto Feste incantate che sigilla un’amicizia in musica cresciuta e rafforzata nel tempo, quella tra il Coro Perla Verde Riccione, diretto da Barbara Amaduzzi e composto da elementi accomunati dalla stessa passione per la musica, e l’Orchestra di fiati del Corpo Bandistico di Mondaino, diretto da Marco Tasini, una delle più apprezzate realtà bandistiche italiane, con una tradizione molto antica, la cui scuola di musica vanta premi nazionali e internazionali, insieme a collaborazioni prestigiose.

Nello spettacolo di domenica 11 dicembre, voci e suoni si fondono per dar corpo a melodie senza tempo che spaziano da Vivaldi a Mozart, Beethoven, Rossini, Verdi, De Marzi, Morricone, Williams, Wittrock e Adam, introducendo alla magia delle festività natalizie.

Lunedì 19 dicembre (ore 20:30), nella Chiesa nuova San Martino, il coro a voci bianche e coro scolastico "Le Allegre Note" e il coro giovanile Note in Crescendo diretto dal Maestro Fabio Pecci si esibiranno insieme in Natale col cuore, un concerto suggestivo che viaggia in un ricco repertorio internazionale e nelle celebri melodie natalizie - Britten, Da Rold, Withacre, Antognini, Susana, Monica, Gilpin, Beam, Cavalca, Burrows – interpretati da oltre 120 coristi di età compresa tra i 6 e i 30 anni, con Elisa Serafini al pianoforte. Le Allegre Note nascono nel 2000 da un progetto scolastico; nel 2004 si arricchiscono del coro Note in crescendo. Le due formazioni pur avendo attività separate, in alcune occasioni si esibiscono insieme e ad oggi hanno realizzato oltre 400 spettacoli.

Domenica 1 gennaio 2023 (ore 17:00), la sala Granturismo del Palazzo del Turismo ospita il “Corone” diretto da Laura Amati e con la partecipazione di Michele Fabbri, un concerto di inizio anno che spazia tra canzoni e musiche popolari e canti d’autore dal mondo, per raggiungere i suoni di terre lontane, dalla Sicilia a Israele, Kenia, Argentina, Stati Uniti e Sud Africa. Il Corone racconta storie che provengono da angoli sperduti e a volte dimenticati del pianeta, per interpretare Stelle, un concerto fatto di istanti luminosi in cui cielo e terra si abbracciano, evocando sorrisi, restituendo allo spettatore emozioni uniche.

Sabato 7 gennaio 2023 (ore 19:00) è la volta del Coro Stella Alpina diretto da Anna Tedaldi che si esibisce nella Chiesa della Pentecoste nello spettacolo dal titolo La luna ciara. Da anni, il gruppo interpreta i canti popolari più belli che raccontano sentimenti e storie in cui è possibile riconoscersi e immedesimarsi. Ogni canzone rivela la profondità del cuore dell’uomo, nella quotidianità come nelle prove della vita e della storia: amore e guerra, lavoro e riposo, pace e fraternità umana, nostalgia e attesa, temi sempre attuali che quando si sciolgono in canto ritrovano la loro espressione più alta. Nei canti, anche in quelli più tristi e drammatici, non vi è mai traccia di recriminazione o disperazione, ma sempre aleggia un senso di speranza.

Dai cori al cuore termina domenica 8 gennaio 2023 alla Chiesa Mater Admirabilis (ore 16:00) con il concerto Oh happy day del coro Satibì Singers diretto da Enrico Cenci, un viaggio musicale attraverso i ritmi del gospel, le melodie dei musical, le atmosfere del pop e della tradizione natalizia, musiche e ritmi coinvolgenti che scaldano l’atmosfera per regalare momenti di gioia unici.

Programma

Dai cori al cuore