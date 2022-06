“Dal Baco da seta all’abito” parte una nuova iniziativa per scoprire i segreti delle antiche tradizioni locali

Sabato 25 giugno a San Giovanni in Marignano durante “La Notte delle Streghe” prende il via una nuova iniziativa dal titolo “Dal Baco da seta all’abito” indirizzata alla riscoperta e al recupero delle antiche tradizioni locali. Gli appuntamenti, indirizzati alla conoscenza del tradizionale processo della lavorazione della seta, sono rivolti a tutti ma in particolare modo ai docenti delle scuole dell’infanzia e primarie del territorio. A partire dalle ore 18.00, al Locus Locorum (via Largo Fosso del Pallone) è in programma un’esposizione con spiegazione divulgativa da parte di esperti delle metodologie di allevamento del baco da seta, in previsione di un percorso didattico da presentare alle scuole il prossimo anno scolastico. L’iniziativa, progettata e organizzata da APS Pro Loco di San Giovanni in Marignano insieme a Cristina Ravara Montebelli (Yourboost srls e Seta, silk, serico) archeologa, autrice di libri e storica della seta, patrocinata e supportata dal Comune di San Giovanni in Marignano, vede anche la partecipazione di Manuela Biancospini (Compagnia di Ventura dell’Olifante), rievocatrice e allevatrice di bachi da seta, che mostrerà i suoi bachi, e di Fabio Talamelli (Presidente del Centro Studi Naturalistici Valconca) che metterà a disposizione una antica incubatrice per bachi e ne spiegherà il funzionamento.