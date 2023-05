Il paesaggio è protagonista sul grande schermo: appuntamento al cinema con tre pellicole dedicate all'acqua

Torna per il terzo anno il festival cinematografico “Dal paesaggio di Montegridolfo ai paesaggi del mondo”, l'iniziativa ospitata dal Comune di Montegridolfo. Il paesaggio è il filo conduttore di questa iniziativa, promossa dall’assessore alla Cultura e vice sindaco, Marco Musmeci. In scena vengono portate pellicole dove, al pari della sceneggiatura e degli attori, il paesaggio riveste un ruolo da protagonista. Il tema centrale dell’edizione 2023 sarà quello dell’acqua. Acqua come elemento primario per la vita e per l’ambiente (“L’imbalsamatore”), via di comunicazione tra le genti e le cose (“Fuocoammare”), elemento di bellezza del paesaggio (“La stanza del vescovo”).

Una rassegna che di fatto darà il via ufficiale alla ricca stagione di appuntamenti ed eventi estivi che animeranno il borgo di Montegridolfo da maggio fino a settembre, tra teatro, arte, cinema e tanto altro ancora.

La prima proiezione è in programma sabato 20 maggio alle ore 21:00 presso la palestra comunale di Trebbio (ingresso gratuito). L’esordio sarà con la “La stanza del Vescovo”, un film del 1977 diretto da Dino Risi tratto dal romanzo omonimo di Piero Chiara pubblicato nel 1976. Il film racconta l'avventura di un giovane playboy coinvolto in un dramma familiare con tanto di assassinio. Conosce il signor Temistocle che ha una moglie bisbetica e una bella cognata. Con lui ha molte avventure. Alla fine si scopre che Temistocle ha ucciso la moglie per sposare la cognata. Smascherato dalla polizia Temistocle si impicca. Il giovanotto abbandona i luoghi dove ha conosciuto l'enigmatico personaggio.

Prossimi appuntamenti: sabato 27 maggio con “L’imbalsamatore”; sabato 10 giugno “Fuocoammare”.