Dalla bicicletta alle auto storiche, la città "si veste a festa" con un variegato carnet di appuntamenti

La cittadina di Coriano "si veste a festa" pronta ad accogliere un ricco e variegato carnet di appuntamenti per il fine settimana tra manifestazioni ciclistiche, spettacoli teatrali e auto d'epoca.

Sabato 22 aprile, a partire dalle ore 15:00 via Garibaldi sarà "attraversata" dal Raid dell’Adriatico: 32 equipaggi di auto storiche provenienti da varie regioni d’Italia raggiungeranno la città per la manifestazione organizzata dai club "Motori d’Epoca" di Senigallia, "Club Auto Storiche" di Ancona ed Autoclub Storico Pesaro “ Dorino Serafini”. Variegato e spettacolare il parco auto, da una Fiat 1100 del 1948 a una Ferrari 365 GT4 e una 328 GTS, tre Porsche 911 e ancora Mercedes SL e CLK, Jaguar, Autobianchi, Lancia fino a una particolarissima Fiat 1100 - 103 familiare del 1960.

In serata al Teatro CorTe è in programma alle ore 21:00 lo spettacolo di varietà con balletti, sketch e musica della Compagnia "Starr..insieme!", il cui incasso sarà totalmente devoluto a favore della Caritas.

Quattro, invece, gli appuntamenti che coinvolgeranno il territorio corianese domenica 23 aprile. La manifestazione cicloturistica organizzata dal G.S. Ospedaletto e dal gruppo sporti Le Saline, “Pedala, mangia e bevi! è aperta a tutti gli amanti delle due ruote purchè muniti di tesserino di enti ciclistici. Si potrà scegliere tra una ciclopedalata ad anello e un percorso in mountain bike con iscrizione per entrambe dalle ore 730 alle ore 9:30 (via Piane, 100). Previsto alle ore 10:30, invece, un Pasta Party in via Piane.



Una manifestazione ciclistica di carattere agonistico “Sulle strade di Marco Pantani” per la categoria Uomini Under - U23 con partenza da Cesenatico e arrivo a Carpegna, coinvolgerà invece il territorio di Coriano con il passaggio tra le ore 11:00 e le 13:00.

Intorno a 500/600 studenti di scuola media superiore saranno coinvolti nel pellegrinaggio dell’associazione “Amici della Karis” da via Piane (zona ex Valleverde) fino al Santuario di Valliano nel comune di Montescudo – Monte Colombo.

Nel pomeriggio di domenica 23 aprile momento di festa a Montetauro alle ore 16:00 per i nuovi giochi alla casa Marco Simoncelli (via della Repubblica, 39).