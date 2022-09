Dalla Calabria arrivano i frutti della legalità, un incontro in cui al centro solidarietà ed equità sociale ed economica

Ascoltare testimonianze di buone pratiche, di legalità e di giustizia, è veramente un privilegio. E’ il caso dell’incontro di martedi 4 ottobre alle ore 21:00 presso la Parrocchia del Crocifisso di Rimini, dove l’associazione Gas Equosud di Rimini ha organizzato l’incontro con Ivan Placanica, responsabile della Società Cooperativa Goel-Bio di Siderno, in provincia di Reggio Calabria.



Realtà calabrese di grande spessore - parte del più esteso Gruppo Cooperativo Goel - si è posto l’ambizioso obiettivo di portare il cambiamento e il riscatto nella propria regione alla luce di valori ben precisi, quali la solidarietà, l’equità sociale ed economica, la salvaguardia dell’ambiente e la non violenza. I produttori riuniti nel gruppo cooperativo Goel rivendicano la scelta di dire no a chi cerca di imporre il controllo del territorio anche in ambito agricolo, attraverso l’aggressione, l’intimidazione, l’estorsione, l’imposizione di cartelli di mercato che

violano ogni libera concorrenza e sfruttano allo stremo la manodopera.



Da parte sua, l’associazione Gas Equo Sud ha portato a Rimini e circondario queste istanze, partendo da un elemento basilare: prodotti agricoli bio. Attraverso le modalità del gruppo d’acquisto solidale, l’associazione fornisce agli iscritti, nel periodo da novembre ad aprile, principalmente forniture di agrumi (arance, limoni, mandarini e bergamotti) e prodotti derivati come marmellate, succhi, olio, provenienti dalla Società Cooperativa Goel-Bio.

“Siamo nati come gruppo d’acquisto solidale informale nel 2008 – spiega il presidente Gilberto Foschi – affiancando l’Osservatorio sulla criminalità organizzata. Siamo cresciuti di anno in anno ed attualmente abbiamo conosciuto un boom di soci. Più di 180 famiglie si riforniscono con i nostri prodotti, e voglio

pensare che questo sia il risultato di un’attenzione crescente verso il “bio” di ottima qualità, ma al primo posto viene la difesa dell’etica nella filiera produttiva e l’impegno nel promuovere la legalità. Siamo prima compagni di strada, poi acquirenti.”